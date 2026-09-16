La unión de Rafa Jódar con Juan Carlos Ferrero, a falta de un paso

El entrenador valenciano ya ha confirmado que el próximo año regresará al circuito, mientras que el joven tenista madrileño ha vuelto a hablar sobre lo "inusual" que es su box técnico en los torneos

Juan Carlos Ferrero ha levantado la liebre de lo que es ya un secreto a voces. Rafa Jódar puede ser su próximo mirlo blanco en el circuito de la ATP. Aunque llegaría a su vida después de su explosión en este primer año, es cierto que le podría ayudar a dar ese empujoncito que le falta al madrileño para consolidarse en el top 10 del ranking.

Y es que, hasta la fecha, en su box sólo se sienta su padre. Y de ello ha vuelto a hablar en una entrevista que le ha hecho la propia la Real Federación Española de Tenis (RFET) en Santiago (Chile), donde el madrileño ya se encuentra concentrado con la selección nacional para disputar la segunda ronda eliminatoria de la Copa Davis.

"Es una cosa inusual en el circuito, ya que todos los jugadores o la mayoría de los jugadores tienen a muchas personas en el box. Es el primer año y estamos intentando aprender de cada error que cometemos y de lo que va bien. Este año está funcionando. Nos llevamos muy bien, tenemos una relación muy buena desde que yo era muy pequeño y él siempre me ha ayudado mucho y siempre quiere lo mejor para mí”, ha explicado Jódar.

Sin embargo, todos los expertos consideran que lo mejor que puede hacer es tener a otros profesionales en dicho box para poder seguir mejorando y perfeccionando ciertas facetas de su juego. Antes del US Open, el propio Rafa ya subrayó que será a finales de año cuando tome la decisión de si fichar a alguien o no.

Y es que Jódar tiene claro que este primer curso en la elite del tenis era de adaptación y por eso quería hacer este camino solo con su padre. Pero, visto el potencial que puede tener, todo apunta a que en 2027 no estarán solos.

Y más, después de escuchar a Juan Carlos Ferrero en su última intervención mediática. Fue ante los micrófonos de Movistar+, durante el partido de liga española disputado entre el Elche y el Real Madrid: "Este año estoy tranquilo, con la familia, dedicando el tiempo a mis niños, que juegan al fútbol y no al tenis. Un poquito de calma y preparando un poco lo que viene el año que viene. Todavía no lo puedo revelar, pero bueno, creo que volveré al circuito, pero todavía no puedo decir con quién".

Blanco y en botella. Ya sólo falta el último paso para que se confirme dicha unión entre dos personas destinadas a encontrarse. Porque Jódar necesita a alguien externo de su familia que pueda ser más exigente sin temor a nada y Ferrero sabe como nadie exprimir a sus pupilos sin llegar a agobiarlos, como demostró con Carlos Alcaraz, a quien dirigió desde que el murciano era un adolescente.

Además, en esta entrevista federativa, Jódar ha dado él solo en la clave reflexionando: “Si quieres estar entre los mejores jugadores del mundo durante muchos años, tienes que cuidar cada detalle al milímetro y hacer todas las cosas muy bien. Saber que va a haber momentos donde las cosas no van a ir como tú quieres, pero aceptar esos momentos, superarlos y tener una mentalidad positiva de siempre ir mejorando poco a poco”. Y por mucho que sea su padre, todo es imposible que lo pueda gestionar él.

“Si quiero seguir consiguiendo buenos resultados voy a tener que mejorar mucho mi nivel de tenis, voy a tener que aprender mucho a lidiar con jugar muchos torneos en un año, con jugar con diferentes rivales en cada semana o incluso en cada torneo”, ha argumentado el madrileño.

Rafa Jódar sabe que le quedan "muchas cosas por mejorar"

En estas declaraciones distribuidas por la RFET, Jódar ha reconocido que no se esperaba para nada los resultados de este año: "Es verdad que está yendo todo muy rápido, pero al final lo estoy disfrutando. Sigo con los pies en el suelo, siendo la misma persona humilde que era hace dos años, lo cual creo que me está ayudando mucho y eso es gracias a todas las personas que realmente me aprecian y quieren lo mejor para mí”.

En este mismo sentido, el tenista español sabe que le queda mucho por mejorar, aunque pueda plantarle cara a las grandes espadas del momento: “Veo que puedo competir contra la mayoría de los jugadores en el circuito en mi primer año, lo cual significa que estoy haciendo las cosas muy bien y que, poco a poco, voy entrando en ritmo de competición contra rivales muy diferentes y que tienen un dibujo muy diferente".

Sin embargo, tropiezos como el del US Open, donde cayó derrotado a las primeras de cambio ante un rival muy inferior en el ranking, le hacen ver, más que nunca, que necesita más ayuda técnica: “El camino -dijo- es disfrutar del proceso, ir mejorando poco a poco. Es mi primer año en el circuito, sé que quedan muchas cosas por mejorar y que todo lo que me pase este año va a ser nuevo para mí van a ser nuevas experiencias”.

Rafa Jódar aclara de dónde es y no es de Leganés

Jódar, que el 17 de este mes de septiembre cumplirá 20 años, ha aclarado dónde nació realmente, para que no haya más dudas del lugar de su procedencia: "Jugaba en el Club de Tenis Chamartín desde los seis años. Me he criado en Madrid y he pasado todos los años de mi infancia allí. No soy de Leganés”.

Por último y a nivel personal, Rafa considera que se puede definir como "una persona valiente”, porque “tener que lidiar con todo lo que hay alrededor de los torneos es difícil para una persona tan joven, y considero estoy llevando muy bien todo ese tipo de cosas”.