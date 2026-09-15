Sabalenka se marcha del US Open sin corona y con una multa por su comportamiento en la final

La bielorrusa se quedó sin ser centenaria como número uno del mundo por muy poco. Pero su derrota ante la kazaja Elena Rybakina, además, le ha supuesto un pellizco a su cartera

Elena Rybakina se ha situado al frente de la clasificación de la WTA, desbancando así tras 99 semanas del número uno a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

La kazaja, que se impuso en tres sets a la bielorrusa este sábado en la final del Abierto de Estados Unidos, se convierte así en la trigésima mujer en la historia que llega a lo más alto de la clasificación de la WTA.

Así va el ranking WTA tras el US Open 2026

Según el ranking hecho publico este lunes por la Asociación de Tenistas Profesionales, Rybakina suma 9.901 puntos por los 7.875 de Sabalenka y 7.265 de la estadounidense Jessica Pegula, que está un puesto por delante de su compatriota Coco Gauff, con 7.244.

El top diez lo completan la rusa Mirra Andreeva, de 19 años, quinta con 5.743 unidades; la checa Linda Noskova, sexta con 5.328; la ucraniana Elina Svitolina, séptima con 4.809; la checa Karolina Muchova, octava con 4.683; la polaca Iga Swiatek, novena con 4.619; y la ucraniana Marta Kostyuk, décima con 3.980.

La primera española en la clasificación mundial es Cristina Bucsa, quien, tras perder cuatro puestos, se sitúa ahora en el puesto 44 con 1.164 puntos, una posición por detrás de Yuliia Starodubtseva, con 1.165 unidades, y una por delante de la checa Karolina Pliskova, que suma 1.121.

Otra española, Paula Badosa, es 70ª, con 955 puntos, y remonta 17 posiciones en la tabla de la WTA, mientras que Jessica Bouzas se sitúa entre las cien mejores al subir doce posiciones y es 93ª con 809 puntos.

En la clasificación hecha pública este lunes destaca la subida de la china Qinwn Xheng, que avanza 69 posiciones y se sitúa en la 52ª plaza después de llegar a los cuartos de final, en los que cayó eliminada ante Rybakina, del Abierto de Estados Unidos, procedente de la fase de clasificación.

La multa que se ha llevado Sabalenka en el US Open 2026

Aryna Sabalenka volvió a perder los nervios tras la final del US Open. La bielorrusa destrozó una raqueta instantes después de caer ante Rybakina y dicha actitud ha sido penalizada económicamente.

Una vez revisado el código reglamentario, su hecho corresponde a una de las 6 infracciones distintas que existen en el mismo y que acarrean multas económicas en función de la gravedad de las mismas.

El dinero que deben abonar se le descuenta de la cantidad pertinente del 'prize money' que hayan logrado en función de la ronda en la que hayan sido eliminados. De esta manera, la bielorrusa recibió un warning por abuso de raqueta y deberá abonar 7.500 dólares.

Su castigo es mayor que el que han tenido que pagar Cerúndolo, Svricina, Darderi, Moutet o Fils por el mismo motivo por la intensidad con la que destrozó su la raqueta y por el momento en el que lo hizo. Por este hecho, la sanción puede variar dese los 2.500$ a los 7.500$.

Pero de todos los que han sido sancionados, la que se ha llevado la peor parte ha sido la jugadora italiana Luisiana Giovanini, que se retiró de su partido de primera ronda tras haber disputado y perdido 5 juegos, algo que fue interpretado por la organización como una falta de esfuerzo flagrante. Su pena económica ha sido de 20.000 dólares. Así, como pese a caer en primera ronda ya generaba 140.000$, finalmente se ha marchado de tierras norteamericanas facturando 120.000$.