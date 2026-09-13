Rafa Nadal, sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Veremos cómo evolucionan ambos"

La leyenda del tenis, que se ha estado presente el el Gran Premio de España que se ha disputado en Madrid, ha explicado que las lesiones que han tenido los dos grandes dominadores del circuito ATP en los últimos años son consecuencia de la gran exigencia física a la que se han visto sometidos

Sin duda alguna, el mundo del tenis echa de menos a Carlos Alcaraz y a Jannik Sinner quienes por diferentes problemas físicos no han podido dar su mejor nivel de juego en los últimos meses, estando incluso ausentes de algún que otro Grand Slam. Ausencias que se notan en los torneos y que son consecuencias de tres o cuatro temporadas en las que el español y el italiano no han tenido bajones. Sobre este tema, ha hablado Rafa Nadal, leyenda del tenis y ya retirado, que ve muy normal que los dos no puedan estar al máximo rendimiento siempre aunque es optimista con ambos.

Rafa Nadal da su visión sobre las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La baja más duradera ha sido la de Carlos Alcaraz. El murciano se ha perdido prácticamente cuatro meses de competición, teniendo que renunciar a jugar Roland Garros y Wimbledon y llegando al US Open con una preparación muy justa. El de El Palmar ha rendido, pero no a su mejor nivel lo que provocó que lo eliminara en cuartos de final Ben Shelton, si bien es cierto que Carlos Alcaraz no se ha quejado de su muñeca la cual está totalmente recuperado.

Por otro lado, Jannik Sinner ha tenido que no jugar el US Open al estar arrastrando un problema en una de sus rodillas. Para no tomar riesgos y así evitar una dolencia mayor, el italiano va a regresar en la gira asiática de pista dura.

Rafa Nadal ha dado su visión sobre las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, afirmando que las lesiones llegan cuando el físico dice basta después de varios años rindiendo al máximo. "Creo que es normal, dado el alto nivel de exigencia física que tienen los atletas profesionales. Después de dos o tres años de un esfuerzo físico tan intenso, pueden producirse lesiones; hay que preverlas", ha manifestado el balear en Sky Sports Italia.

Sin embargo, Rafa Nadal se muestra optimista con la vuelta a las pistas de los dos jugadores. Tanto es así que el de Manacor, que acaba de cumplir 40 años, no tiene ninguna duda de que los dos volverán a dar su mejor nivel en los próximos meses. "Veremos cómo evolucionan ambos, pero me parece que están muy bien".

La lesión crónica con la que convivió Rafa Nadal

Si alguien puede hablar de lesiones con sabiduría eso no es otro que Rafa Nadal, que desde sus primeros años de carrera tuvo que convivir y competir con una dolencia crónica llamada síndrome de Müller-Weiss. Una lesión que es una alteración del escafoides tarsiano en la que este hueso pierde su morfología normal y puede acabar deformándose, fragmentándose o colapsando parcialmente. Esta deformidad afecta especialmente a la zona lateral del escafoides, lo que modifica la relación entre el retropié, el mediopié y el antepié. Una dolencia que altera el apoyo, modifica el arco plantar, sobrecarga articulaciones vecinas y genera secuelas funcionales a largo plazo si no se diagnostica correctamente.

Las lesiones de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner no han sido tan graves como la que tiene que convivir un Rafa Nadal que ve a los dos tenistas volviendo a su mejor nivel.