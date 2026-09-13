El mundo del tenis sí le hace caso a Ceuta y suspende el primer evento deportivo por falta de seguridad

Mientras José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta, sigue indignado viendo que se les exija competir estando la ciudad en las condiciones que está, se ha cancelado el Torneo Internacional Ciudad de Ceuta de tenis femenino

Lleva José Juan Romero, técnico de la AD Ceuta, reclamando al mundo entero que se interrumpa el fútbol español por la situación que están viviendo en la ciudad caballa en estos momentos fruto de la inmigración. Al menos, que no les obliguen a competir.

Pues ni caso y ya van cinco derrotas del equipo ceutí, cuya mentalidad está puesta, sobre todo, en salvar su integridad física y la de sus propiedades. Por no hablar de la de fichajes que se les ha quedado en el camino al no querer trasladarse allí con sus familiares.

Pues bien, el primer paso a nivel deportivo ya está dado, pero en el mundo del tenis. La Federación de Tenis de Ceuta ha decidido cancelar la décima edición del Torneo Internacional Ciudad de Ceuta de tenis femenino, que iba a disputarse hasta el 20 de septiembre, por la crisis "social y humanitaria" que afecta a la ciudad autónoma desde finales de julio con la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

La Federación Internacional de Tenis (ITF) también ha anunciado esta cancelación, debido a que la organización del evento no podía "garantizar la seguridad y la salud de las participantes, equipos y resto de personal".

La ITF y la Real Federación Española de Tenis (RFET) han aceptado esta cancelación, que afecta a un centenar de jugadoras de distintos países que habían previsto intervenir en esta décima edición.

La Federación de Tenis de Ceuta -organizadora del torneo- ha agradecido la colaboración de las instituciones públicas de la ciudad -Consejería de Deportes y Consejería de Turismo-, a los patrocinadores y colaboradores privados. Asimismo, ha agradecido a la RFET por confiar en Ceuta para "ser sede de una prueba de este calado mundial", que afirma, espera "recuperar".

El estamento federativo expresa también su deseo de que los ceutíes puedan "volver pronto a la normalidad en su convivencia en el día a día". El torneo, que repartía 15.000 dólares en premios, iba a disputarse en las pistas de tenis del club Loma Margarita.

La RFEF manda un mensaje de apoyo a Ceuta

Y mientras tanto, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las federaciones territoriales sólo están dando muestras de apoyo a través de mensajes. Sin ir más lejos, este pasado sábado se unieron para mostrar un mensaje "rotundo de solidaridad, aliento y compromiso absoluto" con la población de Ceuta y con la comunidad deportiva de la ciudad autónoma.

"Querido pueblo de Ceuta: no estáis solos. Vuestra fortaleza es nuestra inspiración. Toda la estructura, la pasión y el alma del fútbol español están hoy y siempre con cada uno de vosotros. El fútbol español es hoy blanquinegro y late con el corazón de Ceuta", reza el texto ante la situación que vive la ciudad casi mes y medio después de la entrada masiva de migrantes.

La iniciativa se acordó en una reunión mantenida este sábado en Gran Canaria, con motivo de la conmemoración del centenario de la Real Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, presidida por el máximo responsable de la RFEF, Rafael Louzán.

Los presidentes federativos subrayan que la fuerza que da organizar más de un millón de partidos cada año otorga "un altavoz único, pero por encima de todo, exige una profunda responsabilidad social". "El fútbol tiene una sola voz y su verdadera grandeza radica en su capacidad para unir a un país", añaden.

A juicio del presidente de la RFEF y de las federaciones autonómicas, "los ceutíes tienen el derecho fundamental a vivir en paz, seguridad y normalidad, así como a disfrutar plenamente del fútbol, que es la expresión que muchos han elegido como motor de su día a día y como escuela de valores".

"Queremos de manera unánime apoyar a todas y todos los ceutíes que hoy están pasando por momentos difíciles. Ninguna distancia geográfica ni circunstancia social nos separará de vuestro esfuerzo diario. Deseamos que la población de Ceuta pueda recuperar por completo su vida cotidiana", se enfatiza.

Esta iniciativa se une a la visita que Louzán y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, hicieron a Ceuta el pasado día 4 para transmitir su apoyo ante la crisis migratoria y exhibir el trofeo de la Copa del Mundo.

Louzán anunció entonces que Ceuta albergará próximamente un encuentro de una selección española, aunque no de la absoluta por las dimensiones del estadio Alfonso Murube.

Todo muy corporativo y muy solidario, pero innecesario al mismo tiempo. Al menos, a juzgar por las palabras, entre otros, del ya mencionado José Juan Romero, quien se ha convertido en uno de los mayores altavoces de la ciudad de Ceuta en estos dos últimos meses y quien cree que en estas condiciones nadie está preparado para competir psicológicamente.