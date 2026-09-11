Roberto Bautista, ex tenista: "Tampoco quieres despedirte de algo que has hecho toda tu vida, que amas y en lo que, además, te está yendo bien. Decir adiós nunca es fácil"

El de Castellón se retiró el pasado mes de julio a los 38 años de edad. El que fuera Top 10 en la clasificación de la ATP ha explicado que nunca es fácil decir adiós y también ha dado su visión sobre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic después de que ambos hayan sido eliminados en el US Open

Roberto Bautista, uno de los grandes tenistas españoles de la última década, ha concedido una entrevista a Radio Nacional de España (RNE) en donde ha hablado de cómo lleva su retirada, la cual se produjo en el mes de julio de 2026, y ha dado su opinión acerca de las actuaciones de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en el US Open.

Roberto Bautista ha dicho que se le está haciendo difícil asumir la retirada. "Las despedidas son muy jodidas, son muy complicadas, y marcharse de la manera ideal es muy difícil. Cada uno intenta hacerlo de la mejor manera que sabe. Es algo nuevo para nosotros porque nunca lo hemos vivido y puedo decir que es tremendamente complejo estar en ese momento, con las dudas de pensar: '¿Debería seguir jugando? ¿No debería seguir jugando?'".

El de Castellón ha indicado que decir adiós a lo que amas, en este caso, el tenis, nunca es fácil. "Creo que tener una despedida perfecta o ideal es muy complicado porque, cuando uno está en la élite y está ganando muchos partidos, tampoco quiere marcharse. Tampoco quieres despedirte de algo que has hecho toda tu vida, que amas y en lo que, además, te está yendo bien. Decir adiós nunca es fácil".

Roberto Bautista analiza la caída de rendimiento de Novak Djokovic

Roberto Bautista ha sido preguntado por la eliminación de Novak Djokovic en la primera ronda del US Open. "Creo que la cabeza empieza a fallar cuando físicamente uno empieza a sentir que su cuerpo ya no responde de la misma manera".

El ex tenista ha señalado la importancia de la cabeza en este deporte. "Cuando yo empecé a sentir mi cuerpo diferente, comenzaron a aparecer las dudas. Esas dudas también influyen en la pista de tenis y en los momentos importantes. Está esa diferencia entre ganar tres o cuatro puntos más o tres o cuatro puntos menos que puede hacerte ganar o perder un partido. Me da la sensación que a Djokovic le estará pasando un poco eso. Últimamente se está viendo un poquito más, entre comillas, vulnerable físicamente y creo que esas dudas le afectan dentro de la pista y también tenísticamente".

Roberto Bautista ha explicado que el serbio ya no recupera como en el pasado. "El US Open es un torneo muy exigente, si no el más exigente. Hay una humedad altísima y yo te podría enseñar una imagen de Novak Djokovic de hace 15 años prácticamente igual. ¿Qué ocurre? Que antes se recuperaba, superaba esos momentos, ganaba el partido y al día siguiente volvía a recuperarse. Ahora le cuesta más atravesar esas situaciones, pero es algo lógico y normal con 38 o 39 años. El cuerpo ya no recupera igual por mucho que te prepares. Como he dicho antes, yo incluso me preparaba más que antes".

Roberto Bautista elogia a Carlos Alcaraz

Por otro lado, Roberto Bautista está impresionado con Carlos Alcaraz. "Nos ha sorprendido a todos. Todos sabemos que Carlos Alcaraz es un fenómeno y que tiene un potencial impresionante. La verdad es que lo he visto tremendamente bien para el tiempo que llevaba fuera de la competición y creo que ha estado muy, muy cerca".

De hecho, el español ha asegurado que de haberse clasificado a las semifinales veía a Carlos Alcaraz con opciones de ganar el US Open. "Considero que si hubiese superado y ganado ese supertiebreak del quinto set habría tenido opciones de levantar el trofeo. Lo bueno es que Carlos se marcha del US Open en paz, tranquilo y con la conciencia muy tranquila. Ha competido muy bien, lo ha dado todo y se ha visto bien. Seguro que eso le dará muchas ganas y mucha motivación para este final de temporada".