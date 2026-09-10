La revancha de Topuria con Gaethje, a punto

El peleador norteamericano ya asume que la UFC decidirá si ése es su próximo combate y un analista de la compañía desvela que se está negociando de puertas hacia dentro

Desde el día siguiente al ya histórico UFC Freedom 250, en el que Justin Gaethje infligió a Ilia Topuria la primera derrota de su carrera deportiva, el luchador norteamericano le ha negado al español la posibilidad de una revancha.

Ya fuera porque, de verdad, crea que debe defender su corona ante otros o porque asuma que no tendrá otra noche como la que vivió en Washington, donde un Topuria casi ciego estuvo cerca de noquearle, The Hightlight ha reiterado una y otra vez que su próximo combate no será contra el español.

"Tiene que conseguir una victoria antes de pelear por el campeonato por delante de Holloway y de Tsarukyan", dijo para justificarlo, aunque luego, admitió que no quiere enfrentarse a él ahora que llega con ganas de revancha. "Ilia es bueno. El próximo tipo que pelee con él va a tener problemas, pero ese no voy a ser yo", añadía Gaethje.

El representante de Topuria la pidió

El español, por su parte, hace apenas unos días que 'rompió' su silencio y sólo se ha referido a que va a volver más fuerte que antes y no a una posible revancha. Si lo ha hecho su representante, Malki Kawa, quien dijo ya hace un mes que la próxima pelea de su representado debía ser la revancha contra Gaethje. “Queremos esta pelea”, publicaba Kawa en su perfil de Instagram.

Ahí ha quedado todo desde hace tiempo y mientras tanto, Topuria ha 'vuelto', Paddy Pimblett sigue insistiendo en que le den la oportunidad a él y las dudas están en cuando volverá a ser el próximo combate por el título en e peso Ligero.

El preparador físico de Ilia Topuria, Jesús Gallo, desveló en una entrevista en Cuba que El Matador estaría preparado para competir a final de año. Aunque también reconocía que lo normal es que no peleas hasta 2027, posiblemente en el primer trimestre del año.

Gaethje admite que la UFC decidirá si pelea con Topuria

De Gaethje se esperaba que hiciera una primera pelea antes de final de 2026, pero The Highlight ha desvelado en Spoirt Illustrated que tampoco va a pelear antes del próximo año, ya que luchó en enero y junio. Y va a disfrutar un poco más de su condición de campeón de la UFC. "Ha sido increíble. He podido volver a casa para recuperarme y pasar allí unas tres semanas. Lo cierto es que sigo sin poder golpearle a nada con ambas manos. La idea es seguir disfrutando de ser el campeón lo que resta de año, porque ya he peleado dos veces en seis meses", señala.

En esa misma entrevista, el de Arizona ha reiterado su negativa a que esta próxima pelea sea ante Topuria, pero deja entrever que sí podría ser. “Si no peleo hasta el año que viene, él tampoco lo hará. Asimismo se está recuperando. No tengo la sensación de que mi próxima disputa sea un duelo con él”, admite.

En este sentido, al final, ha acabado reconociendo que eso lo decidirá la UFC, ya que la compañía norteamericana es la que mejor sabe cómo vender su producto. "La decisión final la tiene la UFC", acaba admitiendo sobre esta pelea. Aunque no se puede descartar, incluso, que deje el título vacante ahora que por fin ha sido campeón. "Pondré los pros y contras de todo con mi familia, hablaré con ellos, seré honesto conmigo mismo y tomaré una decisión", sentencia Justin Gaethje.

Un analista de la UFC desvela que se está negociando

Aunque el luchador estadounidense abre todas las opciones que hay sobre la mesa, uno de los analistas más conocidos de la UFC apuesta porque todo cuadrará y la próxima pelea por el título en el peso ligero será un duelo entre los dos rivales que se vieron en junio, en el UFC Freedom 250.

"Hay conversaciones internas para intentar hacer la pelea", señala Jon Anik, uno de los comentaristas oficiales de la UFC, que sabe de primera mano lo que se está hablando de puertas hacia dentro. "Creo que hay conversaciones internas para intentar potencialmente hacer el Justin Gaethje contra Ilia Topuria II. Un desempate sería absolutamente enorme y creo, haciendo una predicción, que eso es lo que va a pasar", vaticina.