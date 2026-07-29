Ilia Topuria, frenado en su regreso

Aunque ni él ni su entorno ha pedido una revancha, Justin Gaethje insiste en no dársela y apunta a un posible motivo: "El próximo tipo que pelee con él va a tener problemas, pero ese no voy a ser yo

Ilia Topuria "se ha levantado". Quien avisa sobre el regreso de El Matador es uno de sus mejores amigos, un Omar Montes que participó junto al joven empresario e influencer Anas Andaloussi. Las imágenes del luchador hispano-georgiano junto a su amigo y campeón mundial Ferran Torres ha reforzado la imagen de que muy pronto estará listo para regresar.

Y aunque la previsible fecha sería a comienzos del próximo año. Sin embargo, la gran duda es contra quien. Él suele dejar en manos de la UFC la elección de su rival. De haber ganado parecería claro (Makhachev), pero su derrota ha abierto muchos interrogantes sobre cual será su futuro.

La lógica podría apuntar a una revancha con Justin Gaethje. A otros exampeones no se la han dado directamente, pero Topuria no es un campeón cualquiera. Ante el norteamericano ha sufrido la primera derrota de su carrera y, antes que eso, era el luchador más mediático de la compañía. No le darán una pelea cualquiera.

Avisa: "No habrá revancha para Topuria"

No ha pedido la revancha. Ni él ni su entorno. Pero Justin Gaethje, pese a ello, sigue negándosela. "No habrá revancha para Ilia. No voy a pelear con él después. Me sorprendería mucho escuchar de su propia boca que quiere la revancha. Ni siquiera le hemos escuchado hablar de eso", señala en RMC Sport el actual campeón del peso Ligero, quien apunta a quien debería ser su rival: "Arman se lo merece mucho más".

El luchador armenio es el siguiente en el ranking de la división tras Topuria, pero sólo ha combatido una vez en la UFC en los dos últimos años y parece poco probable que le vayan a dar la oportunidad si no pelea antes contra alguien. La opción alternativa podría ser Charles Oliveira o un Max Holloway al que quiere Gaethje antes que a Topuria. "Tiene que conseguir una victoria antes de pelear por el campeonato por delante de Holloway y de Tsarukyan", avisa The Highlight, quien lamentaba no haber podido noquear al español.

El 'nuevo Topuria' que teme Gaethje

Lo que tal vez tema Gaethje es afrontar el primer combate con Ilia Topuria tras sufrir la primera derrota de su carrera. "Ilia es bueno. El próximo tipo que pelee con él va a tener problemas, pero ese no voy a ser yo", indica.

Unas palabras que refuerza Omar Torres, que advierte sobre lo que El Matador puede deparar en el futuro. "Ilia puede ganar o puede perder, pero levantarse es obligatorio. Y se ha levantado. Va a venir una nueva versión de Ilia que nadie se espera", avisa el cantante.

Topuria apenas se ha dejado ver desde su derrota con Omar Montes, en la pedida de mano de Guram Kutateladze o con Ferran Torres. Pero cada vez da más pistas sobre un próximo regreso...