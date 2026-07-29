Neymar anuncia el final de su etapa con Brasil: "Mi historia con la Selección ha acabado"

Neymar pone fin a una de las etapas más importantes de su carrera. El delantero anunció que su historia con la selección brasileña "ha acabado" tras más de una década defendiendo la Canarinha. Máximo goleador de Brasil, se despide sin haber logrado el ansiado título mundialista

El futuro de Neymar con la selección brasileña parece haber llegado a su punto final. Después de semanas de especulaciones y de un Mundial 2026 marcado por las lesiones, los pocos minutos sobre el terreno de juego y un último capítulo protagonizado por un gol de penalti y un tenso enfrentamiento con el portero de Noruega, el delantero confirmó que su etapa con la Confederación Brasileña de Fútbol está prácticamente cerrada.

Las declaraciones llegaron tras la victoria del Santos FC por 4-2 frente a Universidad Central de Venezuela, un resultado que clasificó al conjunto paulista para la siguiente ronda de la CONMEBOL Sudamericana. En la zona mixta, Neymar fue preguntado por su futuro internacional y dejó una respuesta que sonó a despedida definitiva. "Creo que mi historia con la Selección Brasileña ha acabado. Mi momento con Brasil ya fue".

El atacante, de 34 años, reconoció que siente haber completado su ciclo con la pentacampeona del mundo y recordó todo lo que ha entregado durante más de una década defendiendo la camiseta amarilla. "Le he dado a Brasil todo mi corazón y toda mi vida. Viví muchas cosas, di mi sangre y siempre luché por Brasil. Sin embargo, creo que ya no tengo ganas de eso".

Las palabras de Neymar no llegan por sorpresa. Tras la eliminación de Brasil en el Mundial de 2026, el futbolista ya había dejado entrever que era el momento de dar un paso al lado para permitir el relevo generacional. Las continuas lesiones de los últimos años, unidas al desgaste físico y emocional, habían alimentado los rumores sobre su retirada internacional.

Ahora, después de 130 partidos y 80 goles el delantero pone punto final a una trayectoria. Salvo este giro inesperado, el delantero tiene cifras que lo convierten en el máximo goleador de la historia de la selección brasileña, superando el registro de Pelé.

Una carrera brillante con cuentas pendientes

A nivel individual, Neymar deja un legado difícil de igualar. Sin embargo, el gran objetivo de conquistar un Mundial con Brasil quedó pendiente. Las lesiones marcaron buena parte de su recorrido con la selección y le impidieron disputar en plenitud algunos de los torneos más importantes de su carrera.

Uno de los episodios más recordados fue el sufrido durante el Mundial de 2014, cuando una lesión en los cuartos de final le obligó a abandonar el torneo antes de la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania. Aquel golpe cambió el rumbo de una generación que soñaba con levantar la Copa del Mundo en casa.

También se perdió por problemas físicos la Copa América de 2019, torneo que Brasil terminó conquistando sin su principal estrella. Posteriormente rozó el título en la Copa América de 2021, donde la Canarinha cayó en la final frente a Argentina.

Su mayor éxito con la absoluta llegó en la Copa Confederaciones de 2013, competición en la que lideró a Brasil hasta el título con actuaciones decisivas y fue elegido mejor jugador del campeonato.

El oro olímpico, el recuerdo más especial

Aunque los grandes trofeos con la selección absoluta se le resistieron, Neymar sí pudo escribir una de las páginas más importantes de la historia del fútbol brasileño en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Después de conquistar la medalla de plata en Londres 2012, el delantero lideró al combinado olímpico hasta la primera medalla de oro en fútbol para Brasil. La final, decidida en la tanda de penaltis ante Alemania, terminó con el propio Neymar transformando el lanzamiento definitivo, una imagen que permanece como uno de los momentos más icónicos de su carrera.

Con este anuncio, Brasil se prepara para cerrar definitivamente la etapa de uno de los futbolistas más talentosos y mediáticos de su historia. Un jugador que marcó una época con la Canarinha y que, pese a no conquistar el ansiado Mundial, deja un legado imborrable como referente ofensivo y máximo goleador de la selección.