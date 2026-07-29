La revolución de Carlo Ancelotti ya está en marcha en Brasil

Carlo Ancelotti ya ha puesto en marcha la reconstrucción de Brasil. El técnico italiano regresó a la sede de la CBF para planificar el nuevo ciclo de la Canarinha, con la vista puesta en el Mundial de 2030, apostando por una mezcla de jóvenes talentos y futbolistas con experiencia

Carlo Ancelotti ya ha activado todo lo necesario para que la selección brasileña pueda comenzar un nuevo ciclo. El entrenador italiano regresó este martes a Río de Janeiro para reincorporarse de manera presencial al trabajo en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), donde mantuvo una reunión con el Departamento de Selecciones Nacionales con el objetivo de sentar las bases del proyecto que llevará a la Canarinha hasta el Mundial de 2030.

Después de la participación de Brasil en la Copa del Mundo de 2026, la CBF ha comenzado a planificar una nueva etapa marcada por la renovación del equipo y una estrategia a largo plazo. El primer reto llegará el próximo mes de septiembre, cuando la selección dispute tres encuentros amistosos internacionales durante la denominada FIFA Super Date. Además, el combinado brasileño volverá a reunirse en noviembre para aprovechar la última ventana internacional del año y seguir dando forma al nuevo grupo.

Aunque las competiciones oficiales no comenzarán hasta 2027, cuando arranquen las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030, Ancelotti considera fundamental aprovechar cada concentración para consolidar una identidad de juego y evaluar a los futbolistas que formarán parte del próximo proyecto.

Una mezcla entre nuevas promesas y futbolistas consolidados

Durante su intervención, el técnico italiano dejó claro que el relevo generacional no supondrá una revolución absoluta. La intención de Ancelotti es construir un equipo competitivo dando protagonismo a los jóvenes talentos sin cerrar la puerta a los jugadores con experiencia que todavía puedan aportar liderazgo y rendimiento. "Comenzaremos a formar un nuevo equipo, observando y probando a los jugadores jóvenes, pero sin descartar a algunos futbolistas que estuvieron con nosotros en el Mundial y que todavía tienen mucho que aportar a la selección", explicó el entrenador.

El seleccionador también retomará junto a su cuerpo técnico el seguimiento de futbolistas repartidos por todo el mundo. Además de observar a los brasileños que militan en las principales ligas europeas, Ancelotti asistirá personalmente a encuentros del Campeonato Brasileño y de la Copa de Brasil para ampliar el número de jugadores analizados antes de las próximas convocatorias.

La planificación deportiva ya está en marcha

La reunión celebrada en la sede de la CBF contó con la presencia de los principales responsables del área deportiva de la selección brasileña. Entre ellos estuvieron el coordinador general de las selecciones masculinas, Rodrigo Caetano; el gerente general, Cícero Souza; el coordinador técnico, Juan Santos; además de responsables de preparación física, análisis de rendimiento, fisiología y supervisión.

Durante el encuentro se revisó el rendimiento del equipo en el Mundial de 2026 y se abordaron cuestiones relacionadas con las futuras convocatorias, la logística de los desplazamientos, la organización de las concentraciones y la planificación técnica del nuevo ciclo.

Rodrigo Caetano destacó la importancia de este primer encuentro de trabajo y aseguró que la selección inicia una etapa decisiva."Este es el comienzo de una nueva fase para el departamento de selecciones nacionales. Trabajaremos intensamente durante este periodo para representar de la mejor manera posible a Brasil en los próximos desafíos, empezando por las Eliminatorias y la Copa América", señaló.

La cantera gana protagonismo

Otro de los aspectos tratados durante la reunión fue la necesidad de reforzar la conexión entre la selección absoluta y las categorías inferiores. La CBF considera prioritario que exista una línea de trabajo común que facilite la transición de los jóvenes talentos hacia el primer equipo.

Esta estrategia será especialmente importante de cara a las próximas competiciones juveniles, entre ellas el Mundial Sub-17 que se disputará en Catar durante el mes de noviembre. Asimismo, el organismo brasileño ya trabaja en la preparación del próximo ciclo olímpico, una responsabilidad que recaerá sobre Paulo Victor como entrenador de la selección Sub-20.

Con este plan, Brasil pretende construir una estructura sólida que permita mantener un flujo constante de futbolistas hacia la absoluta y garantizar la competitividad del equipo durante los próximos años.

Las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2030 comenzarán en la segunda mitad de 2027 y estarán condicionadas por el nuevo formato, ya que Argentina, Paraguay y Uruguay albergarán los partidos inaugurales del torneo con motivo del centenario de la Copa del Mundo. Antes de ese desafío, Brasil también tendrá en el horizonte la Copa América de 2028, prevista en Estados Unidos, donde el proyecto de Carlo Ancelotti deberá empezar a demostrar si la reconstrucción de la pentacampeona del mundo va por el camino correcto.