Los Ángeles Galaxy hace oficial la cesión al Betis de una de sus perlas

El conjunto estadounidense ha llegado a un acuerdo para que el joven centrocampista Dylan Vanney, de solo 18 años, vista la camiseta verdiblanca la próxima campaña. Se trata de una de las más firmes promesas del país norteamericano

Al mismo tiempo que avanza en la planificación del primer equipo, con el delantero como gran prioridad, el Real Betis ha cerrado la incorporación de una joven perla internacional, en principio para su filial. Ha sido su propio equipo de procedencia, Los Ángeles Galaxy, el que ha anunciado de forma oficial la llegada al club verdiblanco del joven centrocampista Dylan Vanney, de solo 18 años, sin aclarar su destino concreto. Sin embargo, todo apunta a que militará en el Betis Deportivo (ya no es juvenil al nacer en 2007).

Busca dar un salto tras su paso por el Ventura County

De este modo, el mediocentro estadounidense se convertirá en el primer fichaje del equipo dirigido por Dani Fragoso, que aún albergaba una mínima esperanza de poder competir el próximo curso en Primera RFEF tras el descenso. Se trata de un futbolista destaca por su visión de juego y llegada al área contraria, que viene de firmar grandes números en la MLS Next Pro (tercera categoría en el país norteamericano) con el Ventura County FC, donde ha militado las dos últimas campañas.

Acaba de estrenarse como internacional sub 20

De vuelta a la Academia de LS Galaxy, donde ingresó en 2021, Dylan Vanney ha buscado un más en su progresión y recalará en el Real Betis esta próxima campaña en calidad de cedido. Lo hará después de haber debutad este pasado domingo con la selección sub 20 de Estados Unidos, partiendo como titular en el triunfo sobre Haití en el Campeonato de la Concacaf de la categoría, tras haber sido previamente internacional sub 19 en tres ocasiones.

Los éxitos y los números de Dylan Vanney

Se trata, por tanto, de uno de los jugadores más prometedores del fútbol norteamericano, que fue nombrado Jugador del Año de la Academia del club californiano en 2025 tras ganar la MLS Next Cup con su equipo sub 19, obteniendo también el premio al Jugador Más Valioso de dicho torneo.

En los dos últimos cursos con Ventura County FC, por su parte, ha disputado 47 partidos entre todas las competiciones, firmando 12 goles y seis asistencias, repartidos en 15 encuentros en 2026 (siete tantos y tres servicios de gol) y otros 26 en 2025 (cinco goles y tres asistencias). Como curiosidad, en dicho equipo ha compartido equipo con su hermano gemelo Mason, siendo su padre Greg Vanney, actual entrenador del primer equipo de LA Galaxy.

Marc Castro deja el Betis y firma por el Manresa

De manera paralela, por otro lado, se han confirmado el fichaje del central Marc Castro, que ha abandonado la cantera del Real Betis, por el Manresa, de Segunda RFEF. El zaguero llegó hace tres años procedente del Sant Cugat y este último curso había disputado 17 partidos con el Juvenil A verdiblanco, pero se ha decidido que no continúe a sus 18 años.

En el conjunto catalán, mientras tanto, ha celebrado su llegada tras firmarle un contrato por dos temporadas. "Es un jugador que nos aporta juventud, ambición y contundencia. Como proviene de una cantera profesional, nos da un salto cualitativo en cuanto a la exigencia y la profesionalidad", aseguró su director deportivo, Sergi Benavides, en declaraciones a Regió7.