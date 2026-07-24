El Betis blinda a una de sus perlas y deja salir a otra mediante una cesión

El club verdiblanco sigue dando forma a su filial, que está sufriendo una importante reestructuración tras el descenso

Al mismo tiempo que avanza en la planificación de la primera plantilla, el Real Betis trabaja también en la confección de un filial que aún tiene abierta una puerta a la esperanza para poder competir la próxima campaña en Primera RFEF. En cualquier caso, toca reestructurar una plantilla que ya han abandonado un buen número de jugadores, como Elyaz Zidane, Darling Bladi, Carlos Reina, Aitor Gismera o Dani Pérez, pues la savia nueva que llega desde más abajo lo hace pisando fuerte.

Fabián Embalo amplía su contrato

Entre esos jóvenes valores que están llamados a ganar protagonismo en el equipo dirigido por Dani Fragoso se encuentra Fabián Embalo, al que el club verdiblanco ha atado con un nuevo contrato para ampliar su vinculación hasta hasta el 30 de junio de 2029, un año más de los que tenía firmados. De ese modo, se asegura el futuro de una de las perlas de la cantera, que aterrizó en la disciplina heliopolitana hace dos veranos procedente del Rayo Alcobendas.

Ya por entonces, el espigado central madrileño, de madre española y padre de Guinea-Bissau, estaba en la órbita de otros equipos de Primera división para sus incorporarlo a sus filiales, después de haber militado de los 7 a los 16 años en el Atlético de Madrid y en la 22/23 en el Rayo Vallecano. Pero el club bético anduvo rápido para hacerse con sus servicios y el resultado de su apuesta salta a la vista.

"Con este club, este equipo y estos jugadores es muy fácil seguir aprendiendo"

En su primer curso ya fue una figura importante en la consecución de la Copa de Campeones con el Juvenil A, con el que jugó 24 encuentros, y esta pasada campaña ya participó en 14 partidos con el Betis Deportivo en Primera RFEF. Por ello, su objetivo no es otro que seguir dando pasos, a sus 20 años, para acercarse a la elite. "Es un orgullo renovar de nuevo por este club y estamos todos con muchísimas ganas de empezar ya la temporada. Espero que la comencemos como acabamos la anterior, aunque tuvimos la mala suerte de descenso, pero vamos a luchar por el ascenso. Con este club, este equipo y estos jugadores es muy fácil seguir aprendiendo", señaló el defensor en los medios del club.

Adrián Martín se marcha al Getafe

Por contra, quien ha hecho las maletas es otro de los talentos nacidos en 2006 que llevaron al primer equipo juvenil verdiblanco a coronarse campeón de España en la 24/25. Aquella temporada, el mediapunta sevillano Adrián Martín firmó 16 goles en 42 partidos. Pero este pasado ejercicio apenas participó en dos choques con el primer filial y siguió jugando la Youth League con los juveniles, por lo que ha optado por buscar una salida.

Con contrato también hasta 2029, en su caso se ha optado por una cesión con opción de compra al Getafe, tal y como ha informado Mundo Betis. En el filial del conjunto azulón que compite en Segunda RFEF, coincidirá además con Ginés Sorroche, que también ha abandonado la entidad bética este verano, así como con Agustín Moreno, igualmente con pasado verdiblanco (otro ex bético como Carlos León ha llegado a un acuerdo para rescindir). A sus 20 años, y tras 14 en el Real Betis, el que fuese internacional sub 16 y sub 17 buscará de este modo renacer lejos de su casa.