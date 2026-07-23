Adeyemi y su referente futbolístico: "Messi es el mejor jugador que ha existido"

El alemán, que firma por cinco temporadas con el club catalán, ha hablado de la Lamine Yamal con el que compartirá equipo: "Quiero tener una gran conexión con él"

Karim Adeyemi, nuevo futbolista del FC Barcelona, ha hablado de algunos de sus referentes durante su presentación como nuevo futbolista azulgrana. Uno de ellos es Leo Messi, todo un símbolo en la entidad culé. "Para mí, Messi es el mejor jugador que ha existido. Siempre fue Messi. También disfruté mucho viendo a Ronaldinho y a muchos otros jugadores que han jugado en este club", ha señalado.

Unas palabras que Adeyemi ha pronunciado durante su presentación con el Barcelona, con el que firma por cinco temporadas. "Ahora puedo decir que juego para el club más grande del mundo. Es un honor para mí y quiero demostrar al equipo, al entrenador y a todos los que apoyan al Barcelona que estoy aquí para ganar y ayudar al equipo", ha explicado el alemán.

Adeyemi y la conexión que espera con Lamine Yamal

También se ha referido Adeyemi a un jugador del presente, referente del FC Barcelona como es Lamine Yamal: "No le conozco personalmente pero en el campo habla por sí solo, es un jugador increíble y tiene todo lo que necesitas para jugar al fútbol y creo que nuestra conexión puede ser muy buena porque es un gran goleador y regateador, pero crea grandes ocasiones para otros jugadores y eso es lo que necesito".

Adeyemi ha seguido hablando sobre el recientemente campeón del mundo, Lamine Yamal, con el que ahora compartirá equipo: "Soy un jugador que llega desde atrás para recibir de sus compañeros y en eso puede haber un gran rol y eso es lo que quiero, tener una gran conexión con él y con todo el equipo y estoy seguro que así será".

La presencia de Hansi Flick, fundamental para que Adeyemi fichara por el FC Barcelona

Otro nombre propio presente durante su presentación ha sido el de Hansi Flick, nuevamente su entrenador y al que conoce de su etapa en la selección de Alemania. "Él es una de las razones por las que hoy estoy aquí. Desde el primer momento tuvimos conversaciones muy positivas", ha dicho Adeyemi que ha continuado: "Confié en él desde el primer segundo y me transmitió claramente lo que necesita este club, lo que espera la gente y lo que requiere el equipo".

En ese sentido, Adeyemi fue cuestionado por la posición en la que entiende que encajaría mejor en el FC Barcelona. "Para mí no importa la posición. Estoy para cualquier lugar en el ataque. He jugado en todas las posiciones ofensivas y lo más importante es ayudar al equipo, ganarme la confianza de mis compañeros y conseguir los objetivo", ha relatado.

Adeyemi y el objetivo de la Champions League con el Barcelona

Sin duda, Adeyemi llega a un Barcelona que tiene como gran objetivo conquistar la Champions League. "La Champions es algo muy grande y queremos ganarla, pero no es lo único. Cada partido es importante para este club. Al final queremos ganar trofeos y mi objetivo personal es dar lo mejor de mí para intentar ganarlo todo", ha indicado el extremo de 24 años.

Adeyemi, además, se ha mostrado muy agradecido con el FC Barcelona. por la confianza depositada en él: "Si soy sincero, no me lo podía creer. Sé lo que puedo hacer, pero mi última temporada no fue la mejor. Por eso estoy muy agradecido por esta oportunidad".