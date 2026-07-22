Puerta abierta para Mastantuono: el Real Madrid prefiere que se vaya a un equipo de España

El Real Madrid cree que lo mejor para el argentino es que se marche cedido para que su progresión no se vea detenida ya que apunta a jugar poco con José Mourinho. El club blanco desea que juegue en un equipo español para que se siga acostumbrando al juego de LaLiga aunque también hay clubes extranjeros interesados en él

El Real Madrid, una vez ha realizado una serie de fichajes para contenta a José Mourinho, está centrado ahora en darle salida a todos aquellos jugadores con los que no cuenta el entrenador portugués. Ya se le ha comunicado a Raúl Asencio que se busque nuevo equipo, pero el central no es el único ya que también está en la rampa de salida Franco Mastantuono, quien no va tener, a priori, demasiados minutos con José Mourinho.

En el caso de Franco Mastantuono, el Real Madrid prefiere que el argentino, que cuenta con pasaporte italiano, es que se marche a un equipo español de LaLiga para que así continúe adaptándose al juego de España. Sin embargo, hay que aclarar que el Real Madrid, en ningún, momento, estudia el traspaso de Franco Mastantuono al que sólo dejará salir bajo la fórmula de cesión.

El Real Madrid busca una cesión para Franco Mastantuono

El Real Madrid, al igual que ha hecho con Raúl Asencio, ha tomado una decisión con Franco Mastantuono al que le ha comunicado que sería conveniente que se marchara cedido de cara a la temporada que estar por comenzar según informa Fabrizio Romano.

El argentino, de 18 años, ha tenido una primera mala temporada en el club blanco, que pagó 63 millones de euros a River Plate para hacerse con sus servicios, y se está abierto a dejarlo salir cedido debido a que, en principio, si se queda en el Real Madrid no va a tener apenas minutos con el nuevo entrenador, José Mourinho, quien prefiere a otros futbolistas.

Solo cabe la opción de cesión a secas, no habría opción de compra, ya que en el Real Madrid siguen manteniendo la confianza en Franco Mastantuono al que ven con cualidades para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Franco Mastantuono disputó la temporada que viene un total de 35 partidos y 1.484 minutos en los que marcó 3 goles y dio 1 asistencia.

La preferencia del Real Madrid y los equipos interesados en la cesión de Franco Mastantuono

El Real Madrid tiene claro que lo mejor para Franco Mastantuono es que se marche cedido para que continúe progresando como futbolista, pero el club blanco, dentro de todos los candidatos que pueda tener el atacante, tiene sus preferencias: que se quede en un equipo español.

No hay decisión alguna tomada aún sobre el futuro de Franco Mastantuono, pero el Real Madrid cree que sería ideal que el argentino siguiera jugando en LaLiga para que así su juego se vaya acostumbrando y adaptando al fútbol español. En principio, el argentino cuenta con hasta cinco clubes muy interesados, españoles y extranjeros, en conseguirlo como cedido. Algunos equipos a los que ha sido vinculado el futbolista del Real Madrid son el Villarreal CF o el Fulham.

Las ofertas se estudiarán con detenimiento y el Real Madrid, junto con los representantes de Franco Mastantuono, valorarán cuál es el mejor equipo para el argentino de cara a la próxima temporada y también para que se siga desarrollando como jugador.