Luis Milla da las claves del mercado de fichajes del Real Madrid y apunta un problema: "Para mí Vinicius y Mbappé han encajado mal"

El exfutbolista del conjunto blanco, además de Barcelona y Valencia, ha atendido a ESTADIO Deportivo para reflexionar acerca de la actualidad del equipo que dirige Mourinho, al que le ha mandado un consejo: "El Real Madrid necesita un jugador como Rodri, Zubimendi, Pedri, Vitinha, Neves"

Luis Milla Aspas (Teruel, 1966) ha hablado en ESTADIO Deportivo sobre la actualidad que rodea al Real Madrid y a los problemas que ha tenido, principalmente, en las últimas dos temporadas sin títulos en el club. Sobre ello, el exfutbolista explica que "a Xabi Alonso desde el club no se les dio la fuerza suficiente". Tras la salida del tolosarra, llegó un Álvaro Arbeloa que no dio con la clave del grupo, sin opciones en las tres competiciones.

Luis Milla: "Creo que el Madrid de toda la vida ha funcionado muy bien con jugadores españoles"

- Le quería preguntar por el Real Madrid, del que se ha hablado mucho en los últimos meses, en las últimas dos temporadas concretamente donde no han ganado ningún título. ¿Qué le pareció la campaña anterior con Xabi Alonso y Arbeloa?

- Bueno pues mala. Mala porque el Madrid aspira a todo y cuando no gana títulos pues es una temporada mala. Yo creo que eso ha pasado toda la vida y creo que el Madrid, entiendo que ha tenido que hacer autocrítica, está moviendo el mercado y yo creo que teniendo en cuenta la sensación de que no se les dió la fuerza suficiente a los entrenadores en el año anterior creo que el club ha entendido esa situación, creo que a Xabi Alonso desde el club no se les dió la fuerza suficiente de cara a plantel para que manejara y liderara el proyecto y bueno pues a partir de ahí, como no puede ser de otra forma, teniendo una buena plantilla pero, para mí con carencias, bueno pues el equipo se cayó.

Hubo demasiados problemas interiores en el vestuario y eso hizo que el Madrid pues haya hecho una temporada mala, con un cambio de entrenador, Arbeloa cogió una situación difícil, un entrenador que yo creo que es un entrenador bueno, pero quizás con falta de experiencia para manejar un vestuario de ese nivel y bueno pues la temporada ha sido mala. Ahora a tomar decisiones, que se están tomando decisiones, sobre todo se están trayendo jugadores de un perfil con experiencia, que yo creo que está bien, que hay una combinación de jugadores con experiencia y jugadores jóvenes.

Sobre todo dejarle trabajar al entrenador, creo que con un entrenador que conoce al club, que tiene experiencia, que va a manejar esos egos que quizás pues no se supieron manejar el año pasado. Y luego hay una situación que es la elección de jugadores, que para mí son política. Desde mi punto de vista creo que el Madrid de toda la vida ha funcionado muy bien con jugadores españoles, con una combinación de jugadores españoles y jugadores extranjeros, pero en los últimos años, que ha habido un mix entre funcionar bien, y estos dos años que no ha funcionado bien, creo que tener tres, cuatro, cinco jugadores de máximo nivel españoles al equipo le da una mejor atmósfera de cara al vestuario, que es básica para tener éxito.

Luis Milla: "Al final necesitas tres o cuatro jugadores con mucha responsabilidad"

- ¿Cree que lo que puede faltar al vestuario es una figura como la que representaba Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Luka Modric, Casemiro, una falta de liderazgo que a lo mejor esa figura no la tiene ahora mismo?

- A ver nosotros podemos hablar sin saber lo que ha pasado, más o menos por experiencia, por los problemas que surgieron y salieron al exterior, que ese es otro problema, las filtraciones que hay del vestuario para fuera. Ya las cosas cuando se van torciendo salen un montón de noticias y claro, al final tú necesitas tres o cuatro jugadores con mucha responsabilidad, tres o cuatro capitanes que sepas que no van a fallar, que están en todo momento alineados con el club, con el entrenador, comprometidos con una serie de valores que hagan que el equipo esté fuerte desde una base.

Desde esos tres o cuatro jugadores que tienen que marcar la pauta, que tienen que ser ejemplares y esa sensación en el Madrid no la he tenido. Yo ya te digo, por el cariño que le tengo al club pues yo le quiero ver este año peleando y estando lo más alto y con las opciones de ganar títulos porque es un equipo que ha demostrado que lo puede hacer y que estos dos últimos años no han estado en todas las instancias del club al nivel.

Luis Milla: "Lo que puede hacer con Vinicius y Mbappé está en la cabeza de Mourinho"

- En cuanto a salidas y renovaciones. ¿Qué cree que debería de hacer el Real Madrid con Vinicius?

- Pues no sé de qué forma o qué pensamiento tiene Mourinho. Esas situaciones que nosotros podemos decir y podemos hablar, pero yo me voy a lo que hemos hablado antes. Para mí lo esencial es que el club y, en este caso, el entrenador, sea capaz, con los jugadores que tiene y con los jugadores que elija el entrenador, que pueda sacarle el máximo provecho. Sí que nos hemos podido dar cuenta en estos dos últimos años, que Vinicius y Mbappé para mí han encajado mal. No han sido capaces de ser los mejores jugadores que entiendo, que podían liderar a un gran Madrid.

Sí que me da la sensación de que no solo ellos tienen la culpa. Tienen la culpa todas las cosas que han pasado alrededor y que al final, tengo la sensación de que el Madrid, uno de los principales problemas que ha tenido ha sido el medio campo, que la pérdida de Kroos y de Modric pues no han sabido replantearla y por ahí para mí es donde tiene que meter mano este año con dos fichajes en esa posición de nivel. Entonces lo que puede hacer con Vinicius y Mbappé eso está en la cabeza de Mourinho. Yo creo que los dos no han encajado bien, por la razón que sea, que han sido capaces de meter muchos goles pero han sido un equipo que no ha estado al nivel.

- Le quería preguntar por Rodri, porque el Madrid renovó recientemente a Tchouaméni. ¿Cree que con la renovación de Tchouaméni, Rodri queda descartado, al menos para este verano?

- No lo sé. A mi me parece bien que tengas un jugador como Tchouaméni, que es un jugador modelo Casemiro, ese tipo de jugador, que juega por delantero-defensa hace un gran trabajo y acapara mucho espacio y se posiciona muy bien. Pero tengo la sensación de que necesita otro nivel el Madrid, necesita un jugador más rápido a la hora de jugar, de ver la jugada y de tomar la mejor decisión.

Me parece muy bien porque Tchouaméni es un gran jugador y su función la hace muy bien. Pero creo que el Madrid necesita un jugador, ya sé que es complicado irte al mercado y pensar en jugadores del nivel y de la capacidad, pues digo de Rodri como digo de Zubimendi de Pedri de Vitinha, de Neves, ese tipo de jugador, jugadores que vean antes el fútbol, que ejecutan rápido, que en un pase ya ven la acción. Para mí en eso ha tenido déficit el Madrid este año.