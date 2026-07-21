Gesto de Álvaro Fidalgo para cambiar su situación en el Betis

Tras llegar a octavos del Mundial con México, el asturiano pretende renunciar a sus últimos días de vacaciones para sumarse desde el principio al 'stage' de Marbella con un objetivo meridiano

Una vez incorporado Ez Abde, todavía restan por sumarse a la pretemporada verdiblanca los tres internacionales que han disputado el Mundial recién terminado, casos de Álvaro Fidalgo, Cucho Hernández y Giovani Lo Celso.

El hispano-mexicano y el colombiano alcanzaron los octavos de final con sus selecciones, mientras que el argentino llegó hasta la final con Argentina para terminar subcampeón. Por ende, el centrocampista rosarino será el último en regresar y lo hará poco antes de la primera jornada, razón, entre otras, por la que el Betis ejecutará su derecho de arrancar más tarde.

Fidalgo quiere iniciar con el equipo el 'stage' de Marbella

En el lado contrario, en el Betis esperan que Álvaro Fidalgo sea el primero en ponerse a las órdenes de Pellegrini ante la intención del asturiano de no completar su periodo vacacional íntegramente y volver antes de lo previsto.

De esta manera, el centrocampista, como apunta Marca, quiere comenzar con el resto del equipo el 'stage' de Marbella, que arranca el próximo lunes y concluye el domingo 1 de agosto, aunque suponga renunciar a sus últimos días de asueto a los que tiene derecho por permanecer concentrado hasta principios de julio.

Así las cosas, el último partido de México en la cita mundialista fue el 6 de julio, cuando perdió en la ronda de octavos de final contra Inglaterra por 2-3, en el que disputó 11 minutos. En total, el 'Maguito' participó en tres de los cinco partidos de los aztecas, con un gol ante Chequia, y solo fue titular en el primero contra Sudáfrica, correspondiente a la fase de grupos. Se quedó sin pisar el césped ante Corea del Sur y Ecuador.

Fidalgo aspira en la puesta a punto a recuperar la confianza de Pellegrini

Nacionalizado mexicano y seleccionable en vísperas del Mundial, Fidalgo cumplió un sueño, pero ahora se centra ya en convencer a Pellegrini de cara al proyecto de Champions, por lo que no quiere perder el tiempo e integrarse a la dinámica del grupo lo antes posible.

En su primera pretemporada como bético, sabe de la importancia de reivindicarse en la puesta a punto después de que acabara el curso pasado en un segundo plano. Fichado en enero, el medio entró directamente en los planes del 'Ingeniero', que le dio mucho protagonismo, pero el regreso de los lesionados redujo su presencia. De hecho, en los últimos diez partidos únicamente disfrutó de 100 minutos repartidos en tres encuentros, 65 en los dos choques que cerraron la competición con la Champions ya asegurada.

Además, con la llegada de Facundo Bernal y el probable regreso de Ceballos, la competencia se recrudecerá y será complicado acceder al once, por lo que Fidalgo quiere exprimir al máximo sus opciones empezando desde Marbella.

A menos que llegara una oferta irrechazable, la hoja de ruta de la dirección deportiva contempla la continuidad del asturiano y que tenga la oportunidad de empezar desde cero tras haber llegado en el mercado invernal. Hay plena confianza en sus capacidades.