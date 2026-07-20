El Betis hace oficial el fichaje de Diego Conde: las cifras de la operación

El club verdiblanco ha anunciado el acuerdo con el Villarreal para la consumación de la cesión en condiciones ventajosas del meta madrileño, que esta tarde se pone ya a las órdenes Pellegrini

Cuando todo apuntaba a que la portería verdiblanca apenas experimentaría cambios por la hoja de ruta trazada en un principio, los hechos se han precipitado en los últimos días y se ha producido una revolución con una salida y un refuerzo inmediato.

De ese modo, el viernes se anunció la salida de Pau López, con rumbo al Andorra por petición expresa del meta catalán, a la par que se cerraba la incorporación de Diego Conde para cubrir la vacante y componer la portería bética junto Álvaro Valles y el canterano Manu González, que completará el puesto como tercer meta.

Diego Conde ya posa como bético tras llegar a Sevilla

Operación confirmada hoy mismo con la llegada del portero madrileño a la capital hispalense, su primer posado como bético en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y la posterior oficialidad por parte del Betis a las 14:00 horas. Tras el anuncio, el portero trabajará con sus nuevos compañeros a las órdenes de Manuel Pellegrini.

De ese modo, el Betis ha alcanzado un acuerdo con el Villarreal para una cesión hasta final de temporada que incluye una opción de compra que con pluses llegaría a los cinco millones de euros. No hay obligación sujeta a objetivos, por lo que el Betis decidirá el próximo verano si la ejecuta o no dependiendo de su aportación en la 26/27.

El Betis, fiel a su estilo, lo ha anunciado de forma muy original con Aitor Ruibal como uno de los protagonistas después de adelantarlo con el helado de rigor: "Animalito, como para el tío".

Conde llega al Betis tras un año casi en blanco

El meta llega para competir con Álvaro Valles, de partida, el titular para el próximo curso, y lo hace en unas circunstancias parecidas al rinconero, que aterrizó hace un año tras un año en blanco por su polémica en Las Palmas. En este sentido, Conde, a sus 27 años, firma después de una temporada en la que solo disputó un partido en el Villarreal, en la Copa del Rey, pues estuvo a la sombra de Luiz Junior y Arnau Tenas.

Marcelino no lo consideró como opción en su segundo año como amarillo y no disfrutó de oportunidades después de haber pagado el Villarreal cuatro millones el verano de 2024 procedente del Leganés y ser titular indiscutible en su primer curso hasta mediados de marzo. Por ello, el capitalino llega al Betis con la intención de relanzar su carrera después de haber rechazado otras posibilidades interesantes.

El Sevilla lo tuvo en su agenda para el próximo curso

De hecho, Conde estuvo en la agenda del Sevilla para reforzar la portería, hasta el punto de que hubo conversaciones, si bien la primera opción siempre fue intentar retener a Vlachodimos, lo que finalmente se consiguió con una nueva cesión.

Cabe apuntar que hoy mismo ha anunciado el Betis el traspaso de Guilherme Fernandes al Córdoba.