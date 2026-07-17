La salida de Pau López ya es oficial y el Betis cierra el fichaje de Diego Conde: los detalles del acuerdo con el Villarreal

Cambio de cromos en la portería verdiblanca. El club heliopolitano ha confirmado la rescisión de los dos años de contrato que le quedaban al meta catalán y se espera que este fin de semana viaje a la capital hispalense su relevo para pasar el reconocimiento médico

El imprevisto giro de guion desatado en la portería del Real Betis días atrás se ha resuelto este viernes con dos movimientos paralelos. De un lado, el club verdiblanco ha anunciado que Pau López ha dejado de pertenecer a su disciplina, llegando al mismo tiempo a un acuerdo para firmar a Diego Conde como sustituto. No obstante, a a dicha operación aún le falta la etiqueta de oficial, pues antes deberá viajar a la capital hispalense para someterse al preceptivo reconocimiento médico, algo que se espera suceda este mismo fin de semana.

Por motivos familiares, Pau López firmará con el Andorra

“El Real Betis y Pau López han llegado a un acuerdo para su desvinculación del club. El portero catalán regresó el pasado verano tras concluir su etapa en el Toluca mexicano. En sus dos etapas en Heliópolis ha disputado un total de 51 partidos y ha contribuido a la histórica clasificación a la Liga de Campeones. El club le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos deportivos”. Así ha confirmado la entidad verdiblanca el adiós del cancerbero catalán, propiciado por la intención de él mismo de jugar más cerca de su casa (es natural de Girona) por razones personales y familiares.

De ese modo, el que fuese canterano del Espanyol, que regresó en la tarde de ayer de la concentración que el plantel verdiblanco lleva a cabo en Alemania, firmará por el Andorra de Gerard Piqué, que le ha puesto sobre la mesa a sus 31 años un contrato de tres temporadas más una cuarta opcional. Además, le brinda la posibilidad de tener el protagonismo que no iba a encontrar a las órdenes de Manuel Pellegrini, pues Álvaro Valles sigue partiendo como teórico titular.

Un inesperado ahorro salarial

Pero para hacer posible esta salida, abandonando un proyecto de Champions para jugar en Segunda división, Pau López ha tenido que renunciar al salario de las dos campañas que tenía firmadas en el Real Betis (hasta 2028), perdonando 2,5 millones de euros brutos por cada una de ellas. Un movimiento que, sin esperarlo, ha provocado un ahorro en la masa salarial del club heliopolitano, que podrá aprovechar esa diferencia para otras operaciones.

En su lugar, Manu Fajardo se ha movido rápido, negociando desde que el catalán expresó su deseo de marcharse con Diego Conde, cuya llegada no supondrá además ningún desembolso económico. El madrileño fue relegado al rol de tercer portero la pasada campaña en el Villarreal, con el que solo jugó un partido en Copa del Rey, y buscaba una salida después de que Iñigo Pérez no viese posible revertir la situación a la que le había condenado su predecesor, Marcelino García Toral, que en su primera campaña sí contó de inicio con el ex canterano del Atlético de Madrid (jugó 22 partidos).

Diego Conde, cedido con opción de compra

A sus 27 años, y con tres más de contrato por delante en el conjunto castellonense, Diego Conde había estado en el punto de mira del Celta de Vigo, el Deportivo de La Coruña o el Sevilla FC. Pero no lo ha dudado cuando el Real Betis ha llamado a su puerta. Así, el diario Marca informa de que el acuerdo con el Villarreal ya es un hecho, aterrizando en calidad de cedido con una opción de compra no obligatoria que ronda los 3,5 millones de euros (el 'submarino' pagó cuatro por su fichaje hace dos años, tras ser Zamora de Segunda con el Leganés).

Manu González quedará como tercer portero

A la espera, por tanto, de que se se oficialice la llegada del madrileño, la portería verdiblanca se verá renovada en gran medida de cara a la 26/27 gracias también al ascenso de Manu González, flamante campeón de Europa sub 19, que ocupará el sitio del retirado Adrián San Miguel como tercer cancerbero del plantel. Por su parte, el portugués Guilherme Fernandes ultima su salida al Córdoba tras regresar de su cesión en el Valladolid.