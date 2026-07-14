Los términos del cercano traspaso de Guilherme Fernandes: el beneficio del Betis

El club verdiblanco negocia con el Córdoba el traspaso del portugués, si bien no obtendría un beneficio económico inmediato por un portero que no cuenta para Pellegrini, aunque se entrena sus órdenes en Alemania

El Real Betis sigue pendiente de la situación de Nelson Deossa, a la espera de recibir las garantías de pago del Vasco da Gama para dar vía libre a una venta que quedó paralizada por los problemas judiciales del club brasileño, ya resueltos en teoría. Pero la salida del mediocentro colombiano no es la única que se negocia en estos momentos. Con un perfil mucho más modesto, Guilherme Fernandes también podría estar viviendo sus últimas horas como verdiblanco, participando mientras tanto como uno más en la concentración que la plantilla lleva a cabo en Alemania.

El negocio perdido con el Valladolid

El meta portugués ha regresado de su cesión en el Valladolid, donde cuajó una notable campaña, con 46 goles encajados en 31 partidos. Pero el conjunto pucelano, que en su lugar se ha hecho con los servicios del ex canterano bético Dani Pérez, rechazó ejercer la opción de compra pactada el pasado verano, que se levaba a 500.00 euros. Una oportunidad de negocio perdida para un Real Betis que al menos mantendrá viva la posibilidad de lograr algún rédito más adelante.

La solución: conservar un porcentaje del pase pensando en el futuro

Ante la falta de ofertas económicas para formalizar un traspaso en parecidos términos a los acordados en su préstamo, el club verdiblanco negocia con el Córdoba una operación en la que el club califal se haría con los servicios del cancerbero sin pagar ninguna cantidad por ello, a cambio de que en La Cartuja conserven un importante porcentaje del pase de cara a una futura venta, tal y como han informado fuentes de la operación a EFE. El hecho de que solo tenga un año más de contrato, hasta 2027, descartó cualquier opción de una nueva cesión.

Manu González le ha quitado el sitio

De este modo, Guilherme está a un paso de poner fin a una etapa de tres años como verdiblanco, en la que disputó 57 partidos con el Betis Deportivo en sus dos primeras campañas, antes de salir cedido en la última. Con el primer equipo, sin embargo, no ha llegado a debutar, aunque sí fue citado en varias ocasiones. Pero los técnicos heliopolitanos, con Manuel Pellegrini al frente, han decidido promocionar como tercer portero a Manu González, flamante campeón de Europa sub 19 que ocupará el lugar del retirado Adrián San Miguel, abriendo de ese modo la puerta al meta portugués de 25 años, que no entra en los planes del 'Ingeniero'.

Ha tenido más pretendientes en Segunda y Portugal

El luso también ha contado con clubes interesados en la máxima categoría de su país. Gil Vicente, Marítimo y Estrela Amadora, al que el conjunto bético abonó 50.000 euros por su fichaje en 2023, han llamado a su puerta. Pero el que fuese canterano de Sporting de Portugal y Benfica, pasando también luego por el Amora, ha optado por continuar su carrera en Segunda división.

Clubes como el Albacete y el Andorra también se habían posicionado. Pero salvo sorpresa, su futuro apunta a un Córdoba que cuenta bajo palos con Iker Álvarez y ha colocado en la rampa de salida a Carlos Marín, que también pasó durante tres campañas por el Betis Deportivo antes de recalar en el Nuevo Arcángel. El ex verdiblanco cuenta con propuestas tanto en Segunda como en el extranjero tras haber sonado para Almería y Granada. Pero independientemente de que su marcha se pueda concretar en breve, en el conjunto blanquiverde están convencidos de reforzar la portería y Guilherme Fernandes es el elegido.

Una operación similar a la salida de Aitor Gismera al Hércules

La fórmula elegida para la salida del meta portugués, por tanto, será idéntica a la empleada para el traspaso ya oficial de Aitor Gismera al Hércules. Así, el club alicantino ha firmado al centrocampista a coste cero por una temporada más otra opcional, ligada a objetivos. Mientras, el Real Betis, adonde arribó el pasado verano como agente libre procedente del Atlético de Madrid, conservará un porcentaje de sus derechos. Desde la entidad verdiblanca le han agradecido al getafense su "profesionalidad" y le han deseado "la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales".