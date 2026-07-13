El Real Betis blinda a su nueva gran promesa: Morante, renovado

El club verdiblanco ha reaccionado rápido a la gran actuación que ha tenido el extremo en la Eurocopa sub 19, en donde ha sido campeón con la Selección Española, y espanta a sus posibles pretendientes con un nuevo contrato que ahora finaliza el 30 de junio de 2030

El Real Betis ha hecho oficial la renovación de José Antonio Morante, la nueva perla de su cantera, el cual amplia su contrato con el club verdiblanco por dos temporadas más: hasta el 30 de junio de 2030. La anterior vinculación laboral del extremo finalizaba el 30 de junio de 2028. De esta manera, la entidad bética blinda a uno de sus jugadores más prometedores y que acaba de realizar una gran actuación en la Eurocopa sub 19 en donde se ha proclamado campeón con la Selección Española.

Morante, de 19 años, no sólo ha brillado con la Selección Española sino que la pasada temporada fue uno de los jugadores más destacados en la cantera del Real Betis, atrayendo así la atención de grandes clubes de Europa. El extremo de La Puebla del Río disputó 31 partidos y 2.004 minutos en Primera RFEF con el Betis Deportivo marcando 7 goles y también lo hizo muy bien en la UEFA Youth League con el Real Betis División de Honor juvenil ya que jugó 6 partidos y 445 minutos en los que marcó 2 goles y dio 4 asistencias.

El Real Betis, de este modo, ahuyenta a todos los pretendientes que pudiera tener José Antonio Morante y redobla la apuesta por un canterano que va a entrenar con el primer equipo verdiblanco durante esta pretemporada, estando llamado a tener oportunidades con el conjunto de un Manuel Pellegrini que ya lo hizo debutar durante la campaña pasada: contra el PAOK de Salónica en la UEFA Europa League.

José Antonio Morante se encuentra disfrutando de unos merecidos días de vacaciones, después de ganar la Eurocopa sub 19 con la Selección Española, al igual que su compañero Manu González, y se espera que se sume a los entrenamientos de pretemporada del Real Betis durante la próxima semana.

José Antonio Morante, muy feliz con su renovación por el Real Betis: "Mi sueño es llegar a ser jugador de la primera plantilla"

José Antonio Morante se ha mostrado feliz en los medios de comunicación del Real Betis después de haberse anunciado su renovación. "Es un sueño seguir perteneciendo a este club y bueno ahora a seguir dando pasos, poco a poco, hasta llegar al primer equipo".

El extremo ha dicho que va a trabajar para devolverle la confianza que ha tenido en él el Real Betis. "Estoy agradecido por el club porque ha apostado por mí y ahora toca demostrar eso en el campo y devolverle la confianza".

Por otro lado, José Antonio Morante ha dejado claro el sueño que quiere cumplir con el Real Betis. "Mi sueño es seguir dando pasos poquito a poco en el club, llegar a ser jugador de la primera plantilla y darle muchas alegrías a la afición".

Morante ha destacado el buen trabajo que está realizando el Real Betis con su cantera. "Está siendo años muy bonitos, que vienen camadas muy buenas, y rodeados de compañeros de mucha calidad las cosas salen más fáciles".

Finalmente, el atacante ha mantenido los pies en el suelo, sabiendo que va a compaginar, en principio, el filial verdiblanco que va a jugar en Segunda RFEF con el primer equipo del Real Betis. "El objetivo es subir a Primera RFEF y de cara al primer equipo es que toda oportunidad que me den intentar aprovecharla al máximo".

El comunicado del Real Betis haciendo oficial la renovación de José Antonio Morante

'El Real Betis renueva a José Antonio Morante hasta 2030

El extremo amplía su vinculación con el Club

El Real Betis Balompié y José Antonio Morante han alcanzado un acuerdo para la renovación del futbolista verdiblanco. De esta forma, el extremo ha extendido su contrato con el Club hasta 2030.

José Antonio Morante Antúnez (La Puebla del Río, Sevilla, 28 de junio de 2007) se unió a la cantera verdiblanca en edad juvenil y se ha convertido en una de las figuras destacadas del Betis Deportivo. Además, la pasada temporada, el talentoso atacante llegó a debutar con el primer equipo del Real Betis Balompié en un partido de la UEFA Europa League.

Morante, campeón de la Copa de Campeones en 2025, anotó siete goles con el filial bético y otros siete con el Juvenil División de Honor en el curso 2025/26, además de erigirse campeón de la Copa del Rey Juvenil con un gol y asistencia en la final.

El pasado fin de semana, Morante fue campeón del Europeo sub-19 con España y recibió la bota de oro al máximo goleador después de sus cuatro tantos en el torneo'.