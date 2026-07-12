El verano ideal de Morante: el mismo trampolín que impulsó a Pablo García, Jesús Rodríguez y Assane Diao

Solapa una temporada con otra y se sumará a la pretemporada con Pellegrini con la idea de aparcar ofertas y luchar por ganarse un sitio en el primer equipo después de acumular 61 partidos en un año espectacular en cuanto a títulos colectivos y logros individuales

Morante atiende a los medios del club en el hotel de concentración del Betis en la pretemporada 2025.Real Betis

Ahora sí, la 2025/2026 por fin ha acabado para José Antonio Morante, descollante canterano del Real Betis que ha alargado el curso pasado para convertirse en campeón de Europa sub 19 con España y, así, ha coronado una campaña en la ganó la Copa del Rey Juvenil, se convirtió en titular indiscutible en el Betis Deportivo y vivió su debut con el primer equipo en un choque de UEFA Europa League contra el PAOK. Tanto competir se le ha solapado una temporada con la otra y tiene que activar el modo 'Non Stop', para alargar el que está llamado a ser el verano ideal.

Morante Júnior, como el protagonista de Matrix

Al menos, a sus 19 años cumplidos hace apenas unos días, sin duda es el verano más especial e ilusionante para Morante Júnior desde el punto de vista profesional. El descenso del Betis Deportivo a una Segunda RFEF que se le queda diminuta le ha situado, como al protagonista de Matrix, ante dos píldoras:

Está la opción de emprender la aventura de la cesión para curtirse en otros mundos, lejos de la 'zona de confort', pues ofertas no le faltan. Y está la posibilidad de agarrar con fuerza la camiseta de las Trece Barras para luchar por ganarse la misma oportunidad que Manuel Pellegrini brindó a otros compañeros de demarcación y casi de generación como Pablo García, Jesús Rodríguez o Assane Diao. Los tres, precisamente, promocionaron a la primera plantilla después de exhibirse con la España sub 19 -luego, Assane escogió jugar con la absoluta Senegal-.

En este sentido, Morante llegará a su segunda pretemporada con el Real Betis con el depósito de confianza a tope. No sólo por ser campeón continental, sino porque además ha brillado en esta Euro sub 19 de Gales 2026 hasta el punto de ganar el Trofeo Bota de Oro al máximo goleador del torneo, honor que comparte con el alemán Stange con ambos empatados a cuatro dianas, y de ser incluido en 'El Once Ideal' del campeonato, según las estadísticas.

El mejor once estadístico de la Euro sub 19: con Morante y siete españoles, pero sin Manu González

Según los datos de la cuenta Sofascore, el mejor equipo de la Euro sub 19 no tendría al también bético Manu González en la portería, a pesar de ser el primer meta de la historia que logra terminar imbatido. En ataque, Morante sí aparece junto al aleman Stange y el danés Hyseni.

En su lugar estaría el danés Breum-Harild; escoltado con una defensa con los españoles Jesús Fortea, Mario Rivas -hijo del exbético Nano Rivas-, Andrés Cuenca y el italiano Marello. La medular la monopoliza la 'Rojita' con Thiago Pitarch, Xavi Espart y Quim Junyent, elegido por la UEFA como MVP del torneo.

Las ofertas de Morante en LaLiga Hypermotion: Cádiz, Córdoba, Ceuta...

Numerosos equipos de Segunda división como el Cádiz CF, el Córdoba CF o la AD Ceuta de José Juan Romero se han interesado recientemente por los planes de José Antonio Morante para este futuro a corto plazo y han mostrado disposición a solicitar su cesión.

El propio futbolista ya ha dejado claro que, si le dejan elegir, siempre escogerá luchar por quedarse en el Betis. Y con ese espíritu se suma a la pretemporada del primer equipo después de salir por la puerta grande de una 2025/2026 en la que ha sido omnipresente y casi omnipotente.

Morante ha jugado 61 encuentros oficiales en 11 meses

José Antonio Morante hizo la primera parte de la pretemporada con el Betis en el verano 2025 y ya no ha parado hasta julio de 2026: ha jugado un partido de la UEFA Europa League con el primer equipo del Real Betis, ha disputado 31 jornadas en la liga del Grupo 2 de la Primera Federación con el Betis Deportivo y ha sumado 16 encuentros con el Juvenil A, 10 en la UEFA Youth League más otros 6 en la Copa del Rey Juvenil.

Asimismo, el extremo sevillano ha sumado sus 13 primeras internacionalidades con la selección de España sub 19, cinco de ellas en el recién conquistado Europeo de la categoría y el resto son partidos clasificatorios para el mismo. En total, ha sumado 3.845 minutos a lo largo de 61 partidos oficiales en los que ha anotado 14 goles y ha dado ocho asistencias. La carrerilla perfecta en el verano ideal para dar el siguiente salto.