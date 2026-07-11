La posición de Arnau Martínez ante el interés del Betis

ESTADIO Deportivo ha podido conocer la situación del interés del equipo verdiblanco en el defensa catalán, siendo un jugador que gusta en el Betis y con el futbolista teniendo clara su posición ante esta posible situación

El Real Betis continúa dando pasos de gigantes para la confección de la plantilla para la temporada 26/27, y no es para menos, ya que este año de Champions exige que se dé un salto importante en cuando a calidad y nombres. Ya se han producido salidas, siendo la de Sergi Altimira la más sonada al ser una operación que va a dejar una importante plusvalía en la entidad verdiblanca por un jugador que apenas contaba con regularidad para Manuel Pellegrini. También se han producido llegadas, y aquí es donde aparecen Facundo Bernal y Fran García, siendo este último el que más ilusión ha generado entre el beticismo por el salto de calidad que se da en ese carril izquierdo que antes ocupaba Ricardo Rodríguez.

El mercado, como dice la expresión, no ha hecho más que empezar y hay operaciones que tienen diferentes grados de cocción. Uno de los que apunta a ser uno de los culebrones del verano es Dani Ceballos, que tuvo la ocasión de hablar el pasado lunes en el micrófono de ESTADIO Deportivo dejando un pequeño dardo acerca de las informaciones surgidas sobre sus altas exigencias salariales. "Ahora lo único que quiero es jugar y sentirme importante. Todo lo demás, a esta altura de mi carrera deportiva, es totalmente secundario y eso es lo único que puedo decir", declaró a la salida de su AVE en Santa Justa. Como suele ser normal, durante el mercado aparecen importantes opciones, y una de ellas surge en uno de los recién descendidos, y ese nombre es el de Arnau Martínez.

El defensa catalán es uno de los defensas que está bien considerado en este mercado. Tras el descenso del Girona a LaLiga Hypermotion, el nivel del jugador invitaría a un cambio de aires, ya que es una de las piezas más destacadas de un conjunto que llegó a capitanear hace unos años cuando hizo la 'machada' de alcanzar la clasificación a la Champions League. Varios son los equipos que se han puesto en contacto con él, siendo uno de ellos el Real Betis, tal y como confirmó Mateo Moretto.

La situación entre el Betis y Arnau Martínez

En ESTADIO Deportivo, hemos podido conocer cómo se encuentra la situación entre ambas partes. Hace unas semanas se produjeron contactos con él. Es un perfil que gusta pero desde el club dejan claro que ahora mismo están centrados en otras prioridades de mercado.

Un matiz más que importante y es que, tal y como hemos podido conocer, al catalán le gusta mucho la opción del Betis y estaría dispuesto a esperarlo en caso de que sea una opción firme. Sin embargo, hay más equipos interesados, con intereses en varios países como Holanda, Italia, Francia e Inglaterra. Al jugador le seduce el club verdiblanco y puede llegar a ser una buena opción para un carril derecho que ahora mismo cuenta con overbooking ya que Bellerín, Aitor Ruibal y Ángel Ortiz son los jugadores que conforman esa banda.

Con apenas 23 años, cuenta con una dilatada experiencia en el conjunto gironí, donde ha llegado a vivir momentos álgidos como el jugar la Liga de Campeones como los más bajos, con el descenso que se ha producido esta temporada. Habrá que ver lo que el mercado acaba definiendo.