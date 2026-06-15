El Betis toma posiciones por una posible oportunidad de mercado: Arnau Martínez

El lateral diestro catalán tiene muchas papeletas para abandonar el Girona tras el descenso a Segunda división y el club verdiblanco es uno de los interesados, aunque cuenta con más 'novias' en el extranjero

En la hoja de ruta trazada por el Real Betis para este mercado de verano hay varias prioridades muy claras. Manu Fajardo tiene como objetivo reforzar la delantera, el lateral izquierdo y un centro del campo en el que se esperan, al menos, las salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, estando también en el aire la continuidad de Amrabat e incluso de Lo Celso. Pero al mismo tiempo, el director deportivo verdiblanco está atento a las oportunidades que puedan surgir para apuntalar otras posiciones, como sucede en el lateral diestro.

El plan del Real Betis en el lateral derecho

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya informó de que la idea es que Aitor Ruibal deje de ser una alternativa en dicha posición para ser utilizado como extremo o tercer delantero. Además, no se descarta una cesión para Ángel Ortiz, que trabaja durante sus vacaciones para recuperarse de la lesión con la que acabó el curso y estar a tope al inicio de la pretemporada. Por ello, en el plan trazado se contempla la posibilidad de incorporar un efectivo más para competir con Héctor Bellerín.

También indicó este mismo diario que en caso de lanzarse a por un fichaje para el carril diestro de la defensa, el objetivo es firmar a un titular que eleve el nivel, sin experimentos. Alguien contrastado pero al mismo tiempo, a poder ser, revalorizable de cara al futuro. Y en ese perfil encaja como un guante el nombre de Arnau Martínez, también citado por este diario al repasar las gangas que los equipos recién descendidos podían brindar al club heliopolitano en este mercado.

Fulham y PSV Eindhoven, también atentos

Así, ahora es el periodista Matteo Moretto el que confirma que el lateral diestro catalán tiene muchas papeletas para abandonar el Girona este verano y ya existen tres clubes interesados en hacerse con sus servicios, entre ellos el Real Betis. El conjunto heliopolitano contaría, eso sí, con la competencia del Fulham y el PSV Eindhoven, aunque otros medios lo han relacionado también con la Lazio, después de que hace un par de años estuviese cerca del Atlético de Madrid.

El precio de Arnau Martínez

El defensor nacido en Premià de Dalt tiene un valor de mercado de 10 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, pero su cláusula de rescisión es de 8 millones y aún podría salir por debajo de dicho precio, pues solo tiene un año más de contrato firmado, hasta junio de 2027, y podría marcharse gratis dentro de 12 meses.

Desde que dio el salto al primer equipo rojiblanco, el que fuese también canterano del FC Barcelona ha llamado la atención de clubes tanto nacionales como extranjeros, pero siempre puso como prioridad seguir en el Girona. Ahora, en cambio, con el descenso a Segunda división, es uno de los baluartes llamados a salir, como el centrocampista marrroquí Azzedine Ounahi, ogualmente en la agenda bética.

Los números de Arnau Martínez en el Girona

El ex internacional sub 21, de 23 años, ha disputado en esta última temporada un total de 36 encuentros en los que ha sumado 2.739 minutos, con dos goles y tres asistencias. Un fijo para Míchel que pese a su juventud ya ha disputado 198 partidos en la elite con el cuadro gerundense, desde que diese el salto en la 20/21, con apenas 17 años.