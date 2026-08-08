MotoGP 2026 Resultados Sprint GP Gran Bretaña | Jorge Martín gana el Sprint del Gran Premio de Portugal, Alex Márquez 4º, Pedro Acosta 6º y Marc Márquez 9º

Retransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra r etransmisión en directo de la carrera al Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP , que se va a correr desde el circuito de Silverstone.

Jorge Martín se ha marcado una gran última vuelta para hacer la 'pole' y partirá desde una primera línea de la parrilla plagada de Aprilias

En estos momentos se está disputando la clasificación de Moto2. En Moto3, el británico Scott Ogden (KTM) ha conseguido la segunda 'pole position' de su carrera deportiva , mientras que el líder del Mundial, el español Máximo Quiles, se fue al suelo y sale undécimo. Tras Ogden parten Adrián Cruces y Valentín Perrone.

Jorge Martín tiene claro que aquí no gana nadie con la 'pole' desde hace 12 años. "Será difícil luchar por la victoria, pero creo que optar al podio es realista", afirma tras alcanzar el primer puesto en la Q2.

Malas noticias desde Moto3, Maximo Quiles sufre una fractura de clavícula y es baja para la carrera de mañana

Toda la atención puesta ya en MotoGP, a poco más de 20 minutos de que arranque la carrera al Sprint, una prueba en la que Marc Márquez tendrá que remontar o, al menos, sacar el mayor número de puntos posible en un circuito en el que las Aprilia son más rápidas

Davide Tardozzi, team manager de Ducati Corse, confirma que Marc Márquez fue el que cortó gas en la última vuelta de la Q2 cuando iba para hacer la pole ante la duda de si era bandera amarilla con franja roja lo que había tras caer el alerón trasero de Bezzecchi en mitad de la pista. Marc Márquez iba haciendo el mejor tiempo en esa última vuelta... Ahora, saldrá sexto

Se retirarn las asistencias y los pilotos se preparan para salir. Esto está a punto de comenzar...

La vuelta de formación ya está en marcha, recordemos que tenemos a dos españoles (Jorge Martín y Raúl Fernández) en primera línea, a Marc Márquez en segunda y a Alex Márquez y Pedro Acosta, en la tercera

(1/10) Gran salida de jorge Martín y de Ogura, que copan lass dos primeras plazas; Bezzechi y Marc Márquez tratan de ganar posiciones e las primeras curvas

(1/10) Raúl Fernández cae a la sexta plaza y todos los que venían detrás ganan una posición, incluido Marc Márquez, que es quinto

(2/10) Caída de Iker Lecuona, que había logrado un Top-10 en la Q2 y tenía muchas esperanzas en este fin de semana; mala fortuna para el valenciano

(2/10) CJorge Martín se está escapando de Ogura, que suele ir de menos a más en las carreras; aunque el Sprint es un suspiro...

(3/10) Marc Márquez también ha abierto un pequeño huecon con Bezzecchi; aunque aquí está todo muy igualado ahora que todos tienen neumáticos frescos

(4/10) ¡Al suelo Raúl Fernández! Estaba eleando con Bezzecchi y Ález Márquez por alcanzarla quinta posición. Ahora Alex es sexto y Pedro Acosta sube hasta la séptima posición provisional

(6/10) Alex Márquez también adelanta a Marc, que esta sufriendo mucho por algún motivo y no puede mantener el ritmo

(6/10) Bezzecchi va a más y va a por Di Giannantonio, quiere el podio el italiano de Aprilia, que ayer no sabía si ib a apoder correr hoy

(7/10) A tres vueltas para el final, Martín es primero y le siguen Ogura, Bezzecchi, Di Giannantonio, Alex y Marc Márquez, Pedro Acosta y Joan Mir

"Ha sido un periodo difícil el que he pasado, así que era importante volver a disfrutar sobre la moto", señala un Bezzecchi que ha llorado al final del Sprint

Jorge Martín amplía su ventaja en el Mundial: "Hemos trabajado mucho durante el verano y por fin llega la recompensa, así que estoy muy contento".

Es la 19ª victoria al Sprint de Jorge Martín, que iguala a Marc Márquez; son los dos pilotos con más triunfos los sábados

Hasta quí todo, os dejamos con la clasificación oficial de este Sprint y os citamos para mañana a las 15:30 horas -hora espñaola- para la gran carrera de este Gran Premio de Gran Bretaña

La emoción y la velocidad han sido protagonistas en los primeros compases del Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, en el que Jorge Martín ha logrado la 'pole position' tras arrebatársela -y también el récord de la pista- a Raúl Fernández.

En un circuito donde las Aprilia han demostrado ir mejor, toda la primera línea de salida la han copado motos de esta marca, con Fernández y Ogura acompañando al líder del Mundial de MotoGP.

Marc Márquez aparece en la segunda, con un sexto mejor tiempo que sabe a poco, ya que tenía velocidad para pelear por el primer puesto, pero un problema final se lo impidió. El piloto de Cervera se verá obligado a remontar en este Sprint y en la carrera de mañana, y éste no es el mejor circuito para hacerlo.

Ya lo dijo él, cuando el circuito es rápido, como Silverstone, las Aprilia van mejor. Y si el viernes dominaron la Práctica al meter sus cuatro motos en las cinco primeras plazas. Este sábado, en la Q2, lo han vuelto a repetir. La diferencia ha estado en que Marco Bezzecchi, que hizo el mejor tiempo el día anterior, sólo ha podido ser quinto.

Si las Aprilia han demostrado ir mucho mejor que en Alemania, las Ducati, al menos, han salvado los muebles este sábado con la presencia de Di Giannantonio en la cuarta plaza y la de los Márquez, Morbidelli y Lekuona en las diez primeras posiciones de la parrilla. Sólo ha defraudado un Pecco Bagnaia que sigue con sus problemas y que sale desde la decimosexta plaza.

Pedro Acosta, que sale noveno, es el único en las diez primeras posiciones que no es ni Ducati ni Aprilia. El piloto murciano ha dado el máximo todo el fin de semana, pero tendrá que esperar algún error ajeno, porque de momento, las marcas italianas dominan claramente.