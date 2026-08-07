Marc Márquez se teme lo peor en Silverstone: "Aquí, se mueve"

El piloto de Ducati no se ve tan lejos de las Aprilia como en Assen, pero sí reconoce que su objetivo pasa por ser la mejor Ducati y sacar el máximo de puntos posible del Gran Premio de Gran Bretaña

"Bezzecchi está marcando la pauta. Veremos en el resto del fin de semana cuánto nos sacan", señalaba Marc Márquez nada más acabar la Práctica en el Gran premio de Gran Bretaña 2026 de MotoGP. El piloto catalán fue una de las tres Ducati que logró pasar el corte, pero lo hizo a 7 décimas del italiano de Aprilia, una marca que ha dominado cuando la lucha se ha puesto seria.

Así lo confirmaba Marc Márquez, aunque no ha hecho falta que lo hiciera, ya que las Aprilia han copado cuatro de los cinco mejores tiempos y, lógicamente, han clasificado a todos sus pilotos para la Q2. "En un circuito fluido como Silverstone es mejor para Aprilia. Normalmente, éste es uno de los puntos fuertes de la moto", reconoce un Márquez que, como en Assen, sabe cuándo tiene que ir a la defensiva o como en Sanchsering, cuando debe atacar.

Y en Silverstone, pese a admitir ir a remolque de sus grandes rivales, no se ve tan inferior como ocurría en los Países Bajos. "Estamos trabajando bien, tratando de encontrar la mejor puesta a punto y, en este momento, estamos lejos del podio, más cerca del Top 5, pero todavía no estamos dentro del Top 5. Necesitamos trabajar para intentar estar ahí", añade el español, quien esta vez sí piensa plantar cara y presionar, no se conforma con sacar puntos.

Marc Márquez se ve más cerca que en Assen

“Creo que tengo un poco más de potencial que en Assen, aunque estamos en una situación parecida. Soy un poco más optimista que allí", indica el piloto de Cervera, quien, no obstante, cree que Silverstone no es el mejor circuito para sacar ventaja y su prioridad es salir con el menor número de puntos perdidos.

"En los circuitos en los que se mueve la moto es que voy lento; aquí, se mueve (...) Cuando llegas a circuitos en los que te cuesta, lo que hago es pedir calma al equipo. Ellos dan ideas, pero a veces no es la moto, sino, tú. (...) El año pasado era fuerte en algunos puntos donde este año ya no lo soy y sabemos perfectamente la razón. Ahora solo queda intentar gestionarlo y disfrutar del fin de semana", indica el español.

Aunque, en este caso, también cree que la diferencia entre las Ducati y las Aprilia en esta primera jornada ha estado en la moto. “Las motos tienen puntos fuertes y puntos débiles. Durante toda la temporada hemos entendido que la Aprilia es muy fuerte en circuitos rápidos y que nosotros somos más competitivos en trazados de ‘stop and go’. Mi estilo de pilotaje es el mismo desde 2013. Llevo muchos años pilotando igual y esos puntos fuertes son los que siempre intento aprovechar", explica.

Su objetivo, vencer a su hermano y a Di Giannantonio

Marc Márquez, pese a ser la segunda Ducati tras 'Diggia' ve también a su hermano Alex más rápido que él en Silverstone y, por ello, para poder aspirar a ese Top-5, su primer objetivo es superar a sus dos compañeros de marca. Las Aprilia da por hecho que, si no cometen errores, estarán por delante. "Hoy no somos la Ducati más rápida, así que nos toca seguir trabajando", sentencia el ilerdense.