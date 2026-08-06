Pedro Porro se emociona al recordar su dura infancia: "He llorado mucho"

El lateral del Tottenham y de la selección española se abrió en una entrevista para recordar los duros momentos que tuvo que vivir antes de ser futbolista profesional, pero no olvida la ayuda de su familia: "Si Dios quiere tengo muchos años de carrera y se lo dedicaré a ellos todos los días de mi vida"

Pedro Porro ha sido uno de los indiscutibles para Luis de la Fuente en el Mundial que ha ganado España en 2026. Sin embargo, para llegar hasta allí, el lateral ha tenido que pasar por una dura infancia que ha reconocido abiértamente en una entrevista. El futbolista del Tottenham ha confesado que en su casa han "sufrido mucho económicamente", pero destaca en uno de sus mensajes la figura de su abuelo por lo que ha hecho por él.

Además, Pedro Porro recuerda una "infancia difícil por el tema financiero". Pese a ello, el jugador ha podido ir creciendo como persona y futbolísticamente hablando hasta llegar a ganar un Mundial con la selección española, además de ser uno de los futbolistas más importantes en el Tottenham. Por todo ello, el de Don Benito apunta que lo que más feliz le hace ahora es "devolver todo ese cariño que me han dado ellos".

Pedro Porro: "Yo por ejemplo soy muy cercano a mi tierra"

En este sentido, Pedro Porro, en una entrevista a ABC, habló en primer lugar del problema con el tren de alta velocidad a Extremadura: "Uno se da cuenta cuando de estas cosas cuando quieres volver a casa, ¿no? Por ejemplo, desde Londres yo no tengo vuelo directo a Extremadura o tren desde Madrid, como tú dices. Sí que es verdad que a veces pues te cuesta más, la gente no tiene olvidada a Extremadura".

Por ello, el de Don Benito espera que "algún día pues todos estos problemas se puedan arreglar. Porque la gente que somos de ahí, yo por ejemplo soy muy cercano a mi tierra, también me gustaría volver en un vuelo directo los dos días que tengo libres a la semana para volver a mi casa. Pero no puedo. Tengo que ir a Madrid o tengo que ir a Sevilla, otras tres horas de coche para allí. Deberían poner más medios".

Pedro Porro: "He tenido una infancia difícil por el tema financiero"

Pedro Porro fue preguntado por si tuvo que dormir en una furgoneta en un torneo de infantiles: "Yo no, mis abuelos y mis padres, sí. Jugábamos a las diez en Alcobendas y no había otra opción. Y cuando terminó el partido y ganamos, hablé con mi familia y me dijeron que llevaban cinco horas más que yo ahí, que se habían quedado a dormir en en el coche. Es una anécdota que recordarla te hace mucho más fuerte y más feliz".

Sin embargo, el lateral de la selección española destaca la importancia de su abuelo: "Yo he tenido una suerte grandísima en el simple hecho de que mi abuelo el pobre siempre me ha podido llevar a jugar, a cumplir mis sueños. He tenido una infancia difícil por el tema financiero, no era muy buena la situación. En casa hemos sufrido mucho económicamente por ahí".

Entre todo ello, Pedro Porro se queda "más con el detalle de mi abuelo de poder llevarme a todos lados como sea. Él se buscaba los medios para verme feliz a mí y también estoy muy feliz porque a día de hoy todo ese esfuerzo que él hizo en su día, se lo intento devolver con lo mejor que puedo".

Pedro Porro: "Mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que iba saliendo"

Pedro Porro, que 'hace' de 'scout' en el Tottenham, explicó las dificultades económicas que tenía en su casa: "Pues mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que le iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo. No fue por nada especial, simplemente porque mis padres trabajaban y mis abuelos hicieron esa labor también de padre y madre cuando no estaban los míos".

El futbolista del Tottenham y de la selección española afirma que cada vez que puede "siempre recordamos eso porque cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana me llevaba a casa de mi abuela. Yo lloraba mucho, lloraba por irme con mis abuelos y la verdad que ella también pues entendía esa parte".

Pedro Porro, que confesó que tuvo que dejar la ESO, comentó que el éxito sabe mejor después de la dura infancia que le tocó vivir: "Sí, por supuesto que sí. Es como te he dicho antes, lo que más me feliz me hace a mí es devolver todo ese cariño que me han dado ellos y todo ese esfuerzo desde el minuto uno porque esto no acaba aquí. Si Dios quiere tengo muchos años de carrera y se lo dedicaré a ellos todos los días de mi vida".