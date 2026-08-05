Toscana Viar, nutricionista, desvela el secreto que ayudó a España a ganar el Mundial: "Es una bebida hecha con limón, hierbabuena y otros ingredientes"

La nutricionista de la Selección española, Toscana Viar, ha desvelado el plan de alimentación que ha sido clave para el equipo de Luis de la Fuente, destacando un mojito especial que les ayuda a rehidratarse

La Selección española se ha proclamado campeona del mundo por segunda vez en su historia. El equipo de Luis de la Fuente derrotó a Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistó la segunda estrella. Ya han pasado semanas de este momento pero aún trae cola, saliendo a la luz cada vez más detalles interesantes sobre esta hazaña.

La alimentación juega un papel fundamental en el rendimiento de los futbolistas. Por ello, Toscana Viar, la nutricionista de la Selección española, desvela un par de claves que han hecho que 'la Roja' tenga un rendimiento perfecto en esta competición por selecciones. La nutricionista destaca un mojito especial que ha preparado para los jugadores.

Toscana Viar, nutricionista de la Selección española, desvela que un mojito especial ha sido clave en la alimentación de los campeones del mundo

La especialista en nutrición y en rendimiento de la Selección española ha desvelado un par de detalles clave en la alimentación de los jugadores de 'la Roja', que les ha ayudado a rendir en el Mundial, en el que han conquistado el título. Toscana Viar, quién también asesora al Athletic Club y a múltiples jugadores, ha revelado alguno de los secretos de la alimentación de España en una entrevista con ABC. Ha prestado especial atención a un mojito sin alcohol con una fórmula que ella misma ha preparado.

Se trata de una bebida que les ayuda a rehidratarse. "Les preparábamos bebidas para deportistas con sales e hidratos. Yo intento buscar las opciones más naturales posibles y añadirles algo de sabor para que resulte más atractivo" explica Toscana, antes de dar parte de la fórmula de este 'mojito'.

"La bebida por antonomasia, la que más les gusta, es un mojito que les hacía para rehidratar. Sin alcohol, por supuesto. Es una bebida hecha con limón, hierbabuena y otros ingredientes. Realmente parece un mojito y por eso lo disfrutan mucho" reconoce la experta en rendimiento a través de la alimentación. "Siempre decimos que lo voy a patentar y me voy a a retirar vendiendo mojitos" bromea, haciendo gala de lo mucho que les gusta a los jugadores españoles esta bebida.

La importancia de la alimentación en el rendimiento de España en el Mundial 2026

Las bebidas son una parte fundamental de la nutrición, explicando además por qué es fundamental tener un buen plan de alimentación para rendir al máximo nivel. "Es un pilar fundamental y no solo del rendimiento, sino de la salud en general, tanto en el deporte de élite como no" sostiene Toscana.

"Es una pata más de lo mucho que hay que trabajar desde dentro para que durante un Mundial los jugadores rindan bien, recuperen bien, puedan dar su mejor versión y lleguen al momento justo rindiendo a su máximo nivel" expone la nutricionista de la Selección, que trata de concienciar sobre la importancia de comer bien. "Desde muchos meses antes del Mundial porque hay un gran trabajo de organizar toda la logística, preparar los menús y hacer todo el 'planning' de alimentación y suplementación" añade sobre la preparación exacta que hace ella con los futbolistas.

Además, no es una tarea sencilla ya que cada jugador tiene preferencias con sus dietas, por lo que afirma que "no existe un 'menú campeón del mundo'. Lo que tenemos es una estrategia adaptada a cada jugador, a cada entrenamiento y a cada partido".

El trabajo de Toscana Viar como nutricionista de la Selección española

La preparación nutricional para este Mundial no ha sido sencilla. Toscana Viar desarrolla cuál ha sido su trabajo exacto durante los meses previos al inicio del campeonato. "Les hago un seguimiento antes de que vengan para saber cómo están, qué están haciendo o qué van a necesitar. También hace falta hablar con los hoteles, con la gente que planifica nuestros viajes, menús, saber qué vamos a tener disponible y qué no" describe la nutricionista, que ha hecho un gran trabajo, que sin duda ha sido clave en la Selección española, que finalmente conquistó el Mundial.