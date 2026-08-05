Marcos Llorente, campeón del mundo, no se calla y se pronuncia sobre Ceuta: "Tenemos que defender nuestro país de delincuentes"

Marcos Llorente ha vuelto a hablar sin filtros. El jugador del Atlético de Madrid aprovechó una ronda de preguntas con sus seguidores para pronunciarse sobre la crisis migratoria en Ceuta, descartar un futuro en la Premier League y sincerarse sobre el alcohol

Mientras Ceuta sigue intentando recuperar la normalidad tras la mayor crisis migratoria de los últimos años y las autoridades mantienen la vigilancia ante nuevos llamamientos en redes sociales para un posible intento de entrada masiva el próximo 15 de agosto, Marcos Llorente ha dado que hablar con un mensaje que no ha pasado desapercibido.

El futbolista del Atlético de Madrid aprovechó un viaje en tren hacia Barcelona para responder a decenas de preguntas de sus seguidores en redes sociales. Como acostumbra, no evitó ningún tema. Desde cuestiones relacionadas con su carrera deportiva hasta asuntos personales e incluso de actualidad política.

Uno de los temas sobre los que se pronunció fue la situación que vive Ceuta tras la reciente crisis migratoria. Llorente dejó una reflexión que rápidamente llamó la atención: "Tenemos que defender nuestro país de delincuentes, y sobre todo los que llevan traje y corbata".

También habló de su futuro como futbolista ya que fue preguntado por la posibilidad de jugar algún día en la Premier League, lo que descartó sin dudarlo. El motivo fue con una frase cargada de ironía: "La depresión que cogería por no ver el sol no lo compensa nada".

Antes de ello, el campeón del mundo también confesó cuál es el gran objetivo que todavía le queda por cumplir en el fútbol. Llorente aseguró que su último sueño es levantar una Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, acompañando esa respuesta con una imagen del título conquistado por el conjunto rojiblanco en la temporada 2020/21.

De Griezmann a Ferran Torres

Entre las preguntas no podía faltar el hablar de sus compañeros. El madrileño reconoció que echa de menos compartir vestuario con Antoine Griezmann tras la marcha del delantero francés a la MLS.

Además, quiso zanjar la polémica que se generó hace unos días por el abrazo que protagonizó junto a Ferran Torres hablando de su homosexualidad. Llorente defendió con firmeza que mostrar afecto entre amigos no debería generar ningún tipo de debate. "Me sorprende que en 2026 siga generando debate que dos hombres se den 'cariño'. Pero luego veo cómo está el patio y lo entiendo. Para mí no hay nada más masculino que un hombre seguro de sí mismo, que no tiene miedo a demostrar afecto a otro amigo", explicó.

Su sinceridad sobre el alcohol

En los últimos meses se le había criticado sobre el consumo de vino, un asunto por el cual recibió muchas criticas y no quiso dejar escapar las preguntas relacionadas con este tipo.

Con su habitual tono desenfadado, respondió entre bromas cuando le preguntaron cuántas botellas era capaz de beber en un día. "Depende del día... hay algunos en que me bebo dos y otros cuatro, mi récord fue un día que me bebí diez aunque me fui algo mareado a dormir. Es broma. La sensación en Instagram es una cosa y la realidad es otra. No sabéis cuántas personas hay detrás de cada botella, ni siquiera si es de ese día o de hace una semana", comentó.

Llorente reconoció que, tras proclamarse campeón del mundo, aumentó su consumo de alcohol, aunque aseguró que nunca ha supuesto un problema para él. "Después del Mundial he bebido más de lo normal, no tengo problema en admitirlo. No creo que vuelva a ser campeón del mundo. Tampoco tengo remordimientos, vuelvo a la rutina rápido y es parte del equilibrio del que siempre hablo", afirmó.

Con más de una decena de respuestas, Marcos Llorente volvió a dejar claro que no suele esquivar ningún asunto. Desde la actualidad que rodea a Ceuta hasta sus sueños con el Atlético, pasando por su vida personal o las críticas recibidas en redes sociales, el internacional volvió a mostrar la espontaneidad con la que acostumbra a comunicarse con sus seguidores.