Messi se vuelca con España tras los incendios: dona 80.000 euros para reconstruir la Sierra Oeste

El jugador Argentino perdió la final del Mundial 2026 contra España, pero hay cosas más importantes que el fútbol y destina 80 mil euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid tras los graves incendios que ha sufrido el país

El fútbol sólo es fútbol, en la vida hay cosas más importantes. Esto está claro pero Leo Messi ha vuelto a recordarlo. El Argentino se quedó sin opciones de ganar dos mundiales después de perder la final contra la Selección española hace menos de un mes, pero ahora tiene un bonito gesto con el país en el que ha vivido tantos años. Messi se solidariza tras los graves incendios que ha sufrido España y destina 80 mil euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste.

Esta ha sido la zona más afectada por los graves incendios forestales que han asolado la Comunidad de Madrid, por lo que ha tenido un gran gesto al destinar parte de su fortuna para la reconstrucción de esta tierra, tal y como ha hecho público la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso confirma que Leo Messi ha donado 80.000 euros para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha agradecido este martes la ayuda económica que ha brindado Leo Messi para la reconstrucción de la zona más afectada por los incendios en Madrid. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, dónde ha dado a conocer esta donación del futbolista argentino.

"Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece" escribió también Díaz Ayuso, alabando la ayuda de Messi. Además, ha explicado que este dinero irá destinado para la reconstrucción de los municipios afectados por el incendio. La quema de la Sierra Oeste ha dañado a 17 municipios madrileños, que fueron obligados a evacuar y sacaron a más de 55.000 vecinos de sus casas, que ahora esperan las labores de reconstrucción para poder regresar.

Los fuegos se han sucedido en diversas zonas de España, pero en el caso de la Comunidad de Madrid este ha sido el mayor registrado en la región en las últimas década. Según los datos, obtenidos después de una semana de trabajos de extinción y control del fuego, se han quemado hasta 27.000 hectáreas.

Las graves consecuencias de los incendios en España

España ha vivido una de las peores temporadas de incendios forestales de la última década. En las últimas semanas se han registrado hasta 186.544 hectáreas de superficie calcinada debido a 38 grandes incendios forestales, según el balance difundido por el Ministerio para la Transición Ecológica, siendo Madrid y Ávila los grandes afectados.

El plan de reconstrucción de la Comunidad de Madrid de la Sierra Oeste

La presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha elaborado y compartido el plan de acción para la reconstrucción de estos municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste. Hasta ahora los trabajos han conseguido es 362 m³ de escombros retirados, 770 m³ de residuos vegetales retirados, 65 contenedores instalados en los municipios afectados, 73 cubos de basura repuestos y 20 máquinas y camiones trabajando.

Además, ha confirmado que tienen 83 personas y 33 animales de compañía alojados y atendidos y que se ha dado asistencia a 416 personas desde el inicio del incendio. Además, para el apoyo al campo, han proporcionado 409.750 kilos de paja y forraje para alimentar al ganado.