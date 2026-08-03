El padre de Fernando Alonso, especialista en explosivos: "Una carrera costaba 6.000 euros; para ganarlos, yo debía trabajar seis meses"

El padre del piloto de Fórmula 1 explica cómo fueron los inicios del bicampeón español en los karts y todos los sacrificios que tuvieron que hacer para que Alonso tuviera oportunidades de llegar a la máxima categoría

Fernando Alonso es uno de los pilotos de Fórmula 1 más destacados de la historia pero en su día tan sólo fue un niño que luchaba por un sueño, como tantos otros que se quedan por el camino. Por ello su padre, José Luis Alonso, recuerda cómo fue la infancia del piloto español y sus inicios en el mundo del motor, reconociendo el sacrificio que tuvo que hacer para darle una oportunidad a Alonso.

El bicampeón del mundo comenzó en la F1 por su padre, que fue el que desde pequeño le introdujo la pasión por esta competición y quién le metió en el mundo del kart. Sin embargo, no fue algo sencillo ya que el esfuerzo económico que tuvo que hacer era grandísimo, y siempre ha querido que Fernando Alonso supiera que todas las cosas conllevan un sacrificio. Ahora el piloto también es padre, por lo que estas declaraciones cobran más sentido que nunca.

José Luis Alonso, padre de Fernando Alonso, confiesa el esfuerzo que tuvo que hacer para que el piloto llegase a la F1

El padre de Fernando Alonso siempre ha querido pasar muy desapercibido en el mundo de la F1, pero fue él quién le inició en esta categoría. "Le metí en un kart, igual que muchos padres enseñaron a sus hijos a pescar o a jugar al tenis" confesó hace años José Luis. "Le llevaba a un circuito y era fácil que le gustase porque los coches gustan a todos los niños. Y al cabo de un par de años ves que sí tiene aptitudes porque empieza a ganar carreras" añadió el padre de Alonso, que fue el primero que reconoció la calidad del piloto.

El padre era consciente de que Fernando empezaba a destacar como piloto, pero aún así hasta la élite hay mucho camino, y tuvo que hacer un gran esfuerzo económico para que Alonso siguiera compitiendo en karts y categorías inferiores. Por ello, José Luis reconoce que siempre ha querido que su hijo sepa el valor de las cosas. "Sabía que una carrera costaba 6.000 euros y que, para ganarlos, su padre debía trabajar seis meses" explicó José Luis en declaraciones anteriores que ahora recupera 'La Nueva España. "Hubo una gran inversión en dedicación y tiempo, pero no en dinero, fundamentalmente porque no lo teníamos" añadió el padre del piloto.

El temor del padre de Fernando Alonso si no conseguía destacar como piloto de F1

El camino hacia la gloria no es nada sencillo. Ya no sólo para Fernando, también para sus padres, que habían hecho grandes esfuerzos por tratar de cumplir el sueño de su hijo. José Luis Alonso reconoció que tenía miedo de haberse equivocado y que todos estos sacrificios 'no hubieran servido'. "Pensaba que si fracasaba, podía encontrarme en casa con un chico de 20 años sin oficio ni beneficio" reconoció. Sin embargo, una vez alcanzó la categoría reina se pasaron todos sus miedos.

"Sólo cuando en 2005 le vi liderar el campeonato mundial, creí que tenía la vida solucionada. 'Acertamos', me dije entonces" concluyó su padre, desvelando cómo es la sensación desde dentro de una familia como otra cualquiera cuyo hijo quiere ser piloto de Fórmula 1. Pero ahora, más de 30 años después, sabe que ha merecido la pena.

Fernando Alonso ha demostrado a sus padres que su esfuerzo ha merecido la pena

El piloto asturiano lleva 25 años compitiendo en la Fórmula 1, desde su debut en el 'gran circo' en 2001, y con un breve parón de dos años. En este tiempo, se proclamó campeón del mundo en dos ocasiones, además de competir por varios títulos más, aunque terminando el Mundial en segunda y tercera posición. A sus 44 años sigue subiéndose al monoplaza y peleando por el mejor resultado posible con Aston Martin, demostrando a sus padres que todo sus esfuerzo merecieron la pena, entendiéndolos ahora mejor que nunca.

Fernando Alonso se convirtió en padre el pasado mes de marzo con el nacimiento de Leonardo. Su primer hijo fruto de su relación con Melissa Jiménez, con quién lleva dos años de relación.