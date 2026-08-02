Ivanovic elige al Betis mientras crece la competencia por Troy Parrot

El conjunto verdiblanco maneja varias alternativas para reforzar su delantera, gozando ya con el beneplácito del joven ariete croata del Benfica. También gusta el irlandés del AZ Alkmaar, que sigue acumulando pretendientes

El Real Betis tiene como gran prioridad en este mercado de fichajes la contratación de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández, siendo varios los nombres que maneja para ello Manu Fajardo. Así, como informó ESTADIO Deportivo, el club verdiblanco medita presentar una oferta por el togolés Kévin Denkey, del FC Cincinnati, después de ver cómo se ha esfumado la opción de Artem Dovbyk. Pero son más las alternativas exploradas.

Ivanovic rechaza al Hull City: el Betis es su primera opción

Esta misma semana salía a la luz el interés heliopolitano en Franjo Ivanovic, atacante croata de 22 años al que el Benfica busca una salida, pese a firmarlo el pasado verano procecente del Union Saint-Gilloise belga. Era el periodista italiano Lorenzo Lepore quien desvelaba que la entidad bética se había metido de lleno en una pelea con más competidores, apuntando ahora que la misma ha pasado a ser la primera opción para el balcánico.

Vinculado también con la Lazio o el Galatasaray, el ariete nacido en Austria y formado en el fútbol alemán ha rechazado una oferta del Hull City, recién ascendido a la Premier League, al atraerle más la posibilidad de desembarcar en La Cartuja, considerando que se trata de un mejor proyecto para su futuro. Sin duda, el hecho de poder volver a jugar la Champions, como hizo este pasado curso con el conjunto portugués, habrá tenido su peso en la decisión tomada.

La gran diferencia: opción de compra obligatoria o no

Mientras tanto, desde el país vecino ya se informó de la existencia de negociaciones entre clubes, destacando que la principal diferencia es que el Real Betis habría propuesto una cesión con opción de compra, mientras que el conjunto lisboeta prefiere un traspaso definitivo. Así, la solución podría pasar por un préstamo que conlleve la adquisición obligatoria del atacante si se cumplen una serie de condiciones.

Cabe recordar que el valor de mercado de Ivanovic es de 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, que casualmente coincide con el presupuesto reservado en La Cartuja para apuntalar su vanguardia. En cualquier caso, aunque no han salido a la luz las cantidades de un posible traspaso, en el Benfica son conscientes de que no podrán recuperar los 22,8 millones invertidos hace un año (más cinco en variables), si bien tratarán de que la cifra final no sea muy inferior.

Fulham, Como y PSV también preguntan por Troy Parrot

De forma paralela, este pasado sábado volvía a salir a la palestra el nombre de Troy Parrot, delantero internacional irlandés de 24 años que viene de firmar una espectacular temporada en el AZ Alkmaar (31 goles y 12 asistencias en 48 partidos). Así, el periodista Pete O'Rourke indicó que el club verdiblanco ha vuelto a contactar con su club, al igual que el Ajax de Ámsterdam. Pero la competencia no se reduce al equipo dirigido por el español Míchel Sánchez.

Según apunta Ben Jacobs, de talkSPORT, el Fulham ya mostró su interés antes del verano, produciéndose consultas recientes no solo solo por parte del Real Betis y el Ajax, sino también del Como italiano y el PSV Eindhoven, sin descartar que haya más clubes dispuestos a intentar el fichaje del ex canterano del Tiottenham.

En la agenda de Manu Fajardo desde el mercado de enero

Ya el pasado mes de enero se informó de que el club heliopolitano había movido ficha por Troy Parrot, entrando en una carrera la que parecían están por delante el propio Fulham y el Wofsburgo. Pero el dublinés no se movió de su actual equipo, donde tiene contrato hasta 2029, y siguió asombrando con sus números para convertirse en uno de los delanteros de moda en Europa, siendo relacionado también durante la temporada con el Nápoles, el Bayer Leverkusen o un Tottenham en el que se formó.

Por ello, sacarlo del AZ Alkmaar no será precisamente barato. El valor de mercado del irlandés ha crecido hasta los 25 millones de euros, según Transfermarkt, y meses atrás ya se apuntaba que el club neerlandés exigiría más de 20. Una cantidad que se escapa en principio de las posibilidades verdiblancas.