Troy Parrot aparece de nuevo en la órbita del Betis: anuncian contactos con el AZ Alkmaar

El delantero irlandés de 24 años, que viene de firmar una espectacular temporada, ya estuvo en el pasado mercado de enero en la agenda de Manu Fajardo, que habría vuelto ahora a la carga, aunque no se trata de una opción precisamente barata

Aparte de un pivote, con la opción de Sofyan Amrabat aún sobre la mesa, el Real Betis tiene como gran prioridad en este mercado de fichajes la contratación de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández para elevar el nivel del ataque tras las salidas de Bakambu y Chimy Ávila. Para ello, son varios los nombres que maneja Manu Fajardo, que como informó ESTADIO Deportivo medita presentar una oferta por el togolés Kévin Denkey, del FC Cincinnati, después de ver cómo se ha escapado Artem Dovbyk. Pero son más las alternativas exploradas por el director deportivo verdiblanco.

El Ajax de Ámsterdam también se ha movido

Así, en las últimas horas ha cobrado fuerza la vía del croata Franjo Ivanovic, al que el Benfica busca una salida tras una irregular temporada. Nada que ver con la situación del último nombre en salir a la palestra, que en realidad ya lleva varios meses en la agenda bética. Según el periodista Pete O'Rourke, desde La Cartuja han vuelto a contactar con el AZ Alkmaar, al igual que el Ajax de Ámsterdam, para interesarse por el ariete irlandés Troy Parrot, que viene de firmar una espectacular temporada con el conjunto de la Eredivisie, clasificado para la Europa League como campeón de Copa.

Los números de Troy Parrot en la 25/26

Ya el pasado mes de enero se informó del interés heliopolitano, en una carrera en la que parecían están por delante el Fulham y el Wofsburgo. Pero el dublinés no se movió de su actual equipo, donde tiene contrato hasta 2029, y siguió asombrando con sus números para convertirse en uno de los delanteros de moda en Europa. Así lo demuestran sus 31 goles y 12 asistencias con las que concluyó la campaña tras disputar 48 choques entre todas las competiciones.

Así, una vez cerrado el mercado invernal, no pararon de surgir noticias que multiplicaban sus pretendientes, relacionándolo con el Nápoles, el Bayer Leverkusen o un Tottenham en el que se formó, amén del citado Ajax y un Real Betis que se mantendría en esa puja a tener de las últimas informaciones. Aunque sacarlo del AZ Alkmaar no será precisamente barato.

Un valor de mercado de 25 millones de euros

El valor de mercado de Troy Parrot ha crecido hasta los 25 millones de euros, según la web especializada Transfermarkt, y meses atrás ya se apuntaba que el club neerlandés exigiría más de 20. Una cantidad que se escapa en principio de las posibilidades verdiblancas, siendo inferior su presupuesto reservado para el punta en el proyecto de Champions.

A sus 24 años, por tanto, el internacional irlandés (ha hecho 11 dianas en 37 encuentros con su selección) se encuentra en el momento más dulce de su carrera y su club, que pagó 4 millones por su pase hace dos veranos, sabe que tiene en su mano un cheque al portador que no quiere desaprovechar. Pero eso no habría sido obstáculo para que Manu Fajardo vuelva a la carga, pudiendo proponer fórmulas alternativas para tratar de rebajar el montante de su traspaso.

La trayectoria y los números de Troy Parrot

Con 185 centímetros de altura, Troy Parrot no es solo un delantero de área con una gran pegada, sino que posee un buen regate y una gran zancada. Aunque no lo ha tenido fácil para lucir en el escaparate como lo hace ahora. Dejó muy joven el Belvedere FC de su país para enrolarse en la cantera del Tottenham, pero apenas llegó a disputar cuatro encuentros con el primer equipo de los 'Spurs', que ahora se tiran de los pelos.

Entre medias vivió un carrusel de cesiones en clubes modestos de Inglaterra, como Milwall, Ipswich Town, Milton Keynes Dons o Preston North End. Hasta que llegó, también a préstamo, al Excelsior Rotterdam en la 23/24, firmando 17 tantos en 32 citas. Eso hizo le permitió dar otro paso y firmar por el AZ Alkmaar, con el que ha conseguido en total 51 goles en dos temporadas, y ahora se prepara para dar un nuevo salto.