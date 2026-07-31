Los accionistas del Sevilla dan la exclusividad de la venta a Goldman Sachs y se la llevan a Estados Unidos

El mayor banco inversor de Estados Unidos y principal acreedor del conjunto nervionense se convierte ahora, también, en el ‘arranger’ de la compraventa del club, liderando la búsqueda del nuevo comprador

Nuevo movimiento de relevancia en la ansiada venta del Sevilla Fútbol Club, donde los principales accionistas de la entidad han decidido alterar ligeramente el plan establecido y encargarle a Goldman Sachs que lidere la venta del club, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo.

En resumidas cuentas, y para que la inmensa mayoría de los sevillistas lo entiendan, podría decirse que lo hecho por los grandes tenedores de acciones del Sevilla FC es poner nuevamente en manos de Goldman Sachs la tarea de vender el club, llevándose el proceso de venta a Estados Unidos. El banco de inversión trabajará de la mano con Bibium Capital y MA Abogados (asesores financieros de la entidad y de los accionistas). Se trata de volver a reeditar el enfoque y la línea de acción que se mantuvo hasta finales del año pasado, antes de la irrupción en escena de Five Eleven y Sergio Ramos. En esos momentos, se estuvo muy cerca de traspasar el capital social mayoritario del club a un inversor de primer nivel internacional, aunque se acabó truncando.

El banco de inversión estadounidense, uno de los mayores del mundo, tendrá otra vez la exclusividad para encontrar inversor, tratando de alejar la venta de todo el ruido generado en la capital hispalense, así como del oportunismo y las maniobras de inversores de dudosa reputación que en los últimos meses no ha hecho más que dilatar la operación y generar ruido alrededor de ésta.

Desde que se cayera la de Sergio Ramos y Five Eleven Capital, muchos han sido los presuntos interesados que se han paseado por el Sánchez-Pizjuán, estorbando y alargando aún más los tiempos de este proceso de venta que todos quieren que acabe de cerrarse en 2026, entre diciembre y enero a muy tardar. De lo contrario, habría que irse al verano próximo, dificultándolo aún más todo. Amplicación de capital incluida.

Alés, Castro, Guijarro, Del Nido Benavente y A-Cap, de la mano de Goldman Sachs

De esta forma, el 85% del capital social representado por los Carrión, Alés, Castro, Guijarro, Del Nido Benavente y A-Cap se pone en manos de Goldman Sachs, convirtiéndose en el ‘arranger’ o intermediario que liderará la venta. Pese a ello, Bibium Capital y MA Abogados, esta última firma representada por el letrado y secretario de consejo de administración sevillista, Alberto Pérez Solano, continuarán respectivamente como asesores financieros y legales de la entidad y de los accionistas. Las tres firmas han trabajado conjuntamente en varias operaciones en el mercado español cerradas con éxito en los últimos años.

Goldman Sachs, principal acreedor del Sevilla FC

Goldman Sachs es además el principal acreedor del Sevilla FC tras las operaciones de endeudamiento suscritas en los últimos años, y acercará la venta de la entidad de Nervión hacia los clientes de base americana, que principalmente son los que más interesan a los actuales accionistas de la entidad. ¿Por qué? Pues por la simple razón de que los inversores americanos son, hoy en día, los más serios y los que mejor entienden el negocio del deporte profesional, por encima de asiáticos o árabes.

Importante también recordar lo aclarado en su día por ESTADIO Deportivo sobre Goldman Sachs. Que sea el principal acreedor del club no lo convierte en propietario ni accionista del mismo, pues su préstamo no es bajo ningún concepto convertible en acciones, como erróneamente se ha señalado desde diferentes medios. Tan sólo se trató de una operación de financiación subordinada a muy largo plazo y bajo condiciones favorables que garantiza la solvencia de la entidad, sin diluir a los accionistas ni entregar las llaves del estadio a un acreedor externo.

Desde ya -pues lleva ya varias semanas haciéndolo-, Goldman Sachs liderará la búsqueda y gestiones para la compraventa del Sevilla FC. Un rastreo, en cualquier caso, que no será del todo así, pues ya hay bastante trabajo adelantado y son ya varios los inversores sobre la mesa.

Una negociación a varias bandas y sin exclusividad

La estrategia, en cualquier caso, no se ve alterada y los accionistas seguirán trabajando durante las primera fases del proceso sin exclusividad con los interesados, tratando de avanzar de manera paralela con tres o cuatro posibles inversores hasta que llegue el momento real de comenzar a darle forma de manera individual a alguna de ellas, concretándose el interés real y solicitándose las garantías necesarias.

Cabe resaltar la relevancia de que Goldman Sachs no sólo se convierte en el ‘arranger’ del proceso de venta del Sevilla FC, sino que además es su principal acreedor, y subordinado. Por tanto, tiene un importante interés también en que este proceso de venta se culmine lo antes posible, y se produzca la ansiada recapitalización del club, asegurándose así el cobro del préstamo participativo otorgado.

En definitiva, una mayor profesionalización e internacionalización que demandaba el propio proceso de venta, tal y como se han dado cuenta los principales accionistas de la entidad con el paso de los meses.

La venta del Sevilla FC nada tiene que ver con JB Capital Markets

Reseñar también que en este nuevo paso nada ni nunca ha tenido nada que ver JB Capital Markets, el banco de inversión de Javier Botín que ciertas informaciones recientes vinculan erróneamente con los actuales propietarios del Sevilla FC. Todo lo contrario, pues dicho banco era el que asesoraba financieramente a Five Eleven Capital y Sergio Ramos, sin que pudieran lograr el levantamiento de los recursos necesarios para darle forma a la compra del club, razón por la que esta vía fracasó.