La situación financiera real del Sevilla y la venta inminente a un nuevo inversor: el préstamo con Goldman Sachs y el 'break even' para la 26/27

Dadas por rotas las negociaciones con Sergio Ramos, los accionistas del Sevilla FC esperan poder alcanzar un nuevo acuerdo de venta del club antes del lunes con alguna de las siete ofertas que tienen sobre la mesa; el proceso no llevaría más de mes y medio. Estas son las cuentas que presenta el club a los inversores de cara a la 26/27

La guerra fría entre Sergio Ramos y los grandes accionistas del Sevilla FC, con motivo del acuerdo de compraventa del club truncado, ha propiciado la aparición de diversas informaciones sobre la situación económica y financiera del Club, que a juicio de los actuales propietarios “no coinciden en absoluto” con la realidad de la Sociedad, y que “de manera dañina para la reputación de la entidad” se están divulgando desde el entorno del camero, como indicaron en el comunicado emitido el pasado lunes por la mañana. Horas antes de que Sergio Ramos convocara a los medios en un hotel hispalense para dar su versión de los hechos, el citado comunicado de los accionistas del Sevilla FC denunciaron también una “infracción brutal de los acuerdos de confidencialidad firmados con el Club y con los accionistas para proteger su información”.

La situación económica del Sevilla FC 25/26

Tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo, a falta de un mes para que finalice el presente ejercicio económico en curso (25/26), el Sevilla FC prevé registrar unas pérdidas contables -resultado neto- de alrededor de -25 millones de euros. Siempre, eso sí, que no se ejecute ninguna venta adicional de jugadores en el presente del mes de junio de 2026. De producirse una transferencia en junio, el club podría disminuir bastante las pérdidas finales.

Sí, estamos hablando de números rojos, pero no de la situación apocalíptica e interesada que las filtraciones interesadas están llevando a cabo desde la capital de España. Cabe recordar que el Sevilla FC lleva varias temporadas inmerso en un profundo proceso de remodelación económico, habiéndole llevado esto a una mejora sustancial respecto a los -54 millones de euros de resultado neto de la temporada 24/25. Aún más, si son comparados con los -82 millones de euros registrados en la temporada 23/24.

En este plan de ajustes en el que se encuentra inmerso el Club, la tesorería disponible se estima que ascienda a 50 millones a final de temporada. Adicionalmente, el Sevilla FC cuenta con unos 40 millones de euros de cuentas por cobrar con otros clubes por el traspaso de jugadores provenientes anteriores mercados de traspasos. Es decir, que podría afirmarse sin faltar a la verdad que la posición de tesorería del Sevilla FC es suficiente, incluso holgada, para no incurrir en tensiones de liquidez en el corto y medio plazo.

La solvencia financiera del Sevilla FC

Si nos centramos en la solvencia financiera del Sevilla FC hay que destacar, también, que ésta está refrendada por un 'rating' crediticio de grado de inversión, emitida por una agencia internacional del máximo nivel. Un detalle que no es baladí y que habla por sí solo. Incluso si eventualmente dicha calificación crediticia se llegara a perder; un escenario que sería normal y habitual en este tipo de contextos de reestructuración corporativa, el efecto no sería mayor un ligero incremento de intereses anuales por las deudas financieras incurridas. Pero nada más.

La incursión en causa de disolución societaria, atendiendo a la legislación mercantil vigente, es otro de los mantras más repetidos entre el sevillismo en las últimas fechas a la hora de referirse a la situación económica del Sevilla FC. Según las cuentas oficiales del club a las que ha tenido acceso ESTADIO Deportivo, el patrimonio neto computable para causas de disolución se proyecta que ascienda a más de 100 millones de euros a 30 de junio de 2026, lo cual confirma que no concurre ningún problema a nivel legal.

La deuda financiera bruta y los préstamos de Goldman Sachs

Al hablar de la economía del Sevilla FC es importante también detenerse en la deuda financiera bruta de la entidad, sin contar LALIGA Impulso. A 30 de junio de 2026, ésta se situará en 179 millones de euros. El famoso Goldman Sachs aparecería como acreedor subordinado, únicamente, de un saldo de 70 millones de euros, a través de un préstamo participativo a 10 años de plazo de vencimiento, por debajo de una tasa de interés anual del 10% y sin posibilidad de conversión en acciones. Es decir, no es capitalizable, a diferencia de lo que en su día fue filtrado por algún accionista que ahora sí está en el proceso de venta.

En el resto de los tramos de deuda senior, también a diez años de plazo de vencimiento, no participa Goldman Sachs como acreedor, sino fondos de pensiones y aseguradoras norteamericanas de referencia, con un tipo de interés anual de alrededor del 6%. Este detalle es especialmente importante, pues aclara toda la confusión publicada en los últimos meses en relación con el préstamo con Goldman Sachs.

La deuda financiera neta -sin contar LALIGA Impulso- ascenderá a 88 millones a 30 de junio de 2026, prácticamente la misma cantidad que un año antes. Y ésta además es la que es relevante para la transacción en marcha de venta del capital mayoritario del Club.

Todos estos datos, por tanto, constatan que el Sevilla FC disfruta al final de la temporada en curso una adecuada posición financiera y de liquidez ante los ojos de cualquier posible inversor.

La 26/27, temporada clave para el proceso de reestructuración operativa del Sevilla FC

Por lo que se refiere la próxima campaña, la 26/27, el Sevilla FC estima que pueda darse por concluido el proceso de reestructuración operativa iniciada hace ya tres ejercicios. De confirmarse, ya se habrán consolidado los objetivos necesarios para asegurar la sostenibilidad y continuidad del club, que será capaz de autofinanciar su propia operativa.

El coste de plantilla deportiva del Sevilla FC para la 26/27

Importante también referirse al coste de plantilla deportiva (CPD), el cual se ha reducido significativamente en las últimas temporadas para acomodarlo a la pérdida de ingresos por la no participación en competiciones europeas y para apuntar el referido proceso de reestructuración operativa. El CPD para la 26/27, por tanto, se situará en el entorno de 80 millones de euros, frente a los más de 200 millones de hace cuatro campañas.

Por lo que se refiere al resto de gastos operativos generales y de estructura se estima en alrededor de 45 millones, frente a los 61 de hace cuatro cursos. Es decir, que en la 26/27 se lograría un resultado cercano al ‘break even’, o resultado neto próximo a los cero millones de euros.

Una ampliación de capital de 80 millones de euros para fichar

Todas las anteriores cifras, incluyendo la propia capacidad deportiva del primer equipo, podrían mejorar de manera sustancial si este verano se acaba de cerrar la ampliación de capital por un importe de hasta 80 millones, para lo cual es necesario que se cierre la operación de venta, pero que los accionistas transmitentes siempre han exigido como una obligación esencial para la ejecución de ésta. Es decir, la están negociando los accionistas de referencia del Sevilla FC con potenciales inversores interesados en adquirir una participación mayoritaria en el capital social de la Sociedad, como ayer mismo quedaba claro en el comunicado emitido por los accionistas. Cabe destacar aquí que un mayor importe resultaría totalmente ineficaz, teniendo en cuenta la regulación de fair play económico de LaLiga, que limita los recursos que pueden ir destinados a las inscripciones de jugadores en los clubes de fútbol profesional provenientes de inyecciones de capital social.

Una venta con el nuevo inversor que las grandes familias sevillistas esperan poder tener cerrado antes del próximo lunes con alguna de las siete ofertas sobre la mesa que se están estudiando. La venta, de consumarse, no llevaría a más de mes y medio de proceso: LOI con prueba de fondos por delante. Un nuevo punto de encuento con Ramos, por tanto, está prácticamente descartado.