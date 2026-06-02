La oportunidad de mercado a la que estaba atento el Sevilla deja de serlo: Jefferson Lerma

El colombiano rechazó una oferta de renovación del Crystal Palace, pero el club inglés ha ejecutado una cláusula unilateral para ampliar su contrato por una campaña más, por lo que ahora podría quedárselo o hacer negocio

Con un inmenso ruido institucional de fondo y sin saber si podrá inscribir siquiera a sus nuevos fichajes para la próxima temporada, el Sevilla FC no tiene más remedio que avanzar en una planificación en la que ya va tarde. No hay ninguna confirmación oficial al respecto, pero tras caerse la compra de la mayoría accionarial de club por parte de Sergio Ramos, Luis García Plaza debe seguir siendo el entrenador nervionense en la 26/27. Es más, estaría trabajando desde ya en consonancia con José Ignacio Navarro, director deportivo en funciones, para tratar de armar una plantilla lo más competitiva posible.

El propio técnico madrileño ya advirtió de que espera un verano "muy duro", pues habrá que realizar ventas y la capacidad de inversión es mínima. Como ejemplo, dejó claro que no se podrá ir a por jugadores como Muriqi, el goleador del Mallorca. Lejos de ello, habrá que volver a tirar de cedidos y jugadores libres; es decir, las típicas oportunidades de mercado que todos quieren cazar, lo que obliga a moverse con celeridad.

El trabajo previo de Antonio Cordón

Ante la previsión de tan complicado escenario, Antonio Cordón cerró antes de hacer las maletas los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, tras acabar sus respectivoos contratos con Getafe y Le Havre, respectivamente, aunque ahora ambos está en el aire. Además, también se anunció un preacuerdo con Independiente del Valle por Patrik Mercado que el club ecuatoriano se resiste a romper pese a la grave lesión del mediocentro, lo que en teoría daría esa posibilidad al Sevilla FC. Pero el extremeño tanteó más nombres para el centro del campo, como el del rumano Marius Marin, a priori descartado, o el colombiano Jefferson Lerma, una de esas posibles gangas que finalmente no será tal.

Vinculado con Sevilla FC, Valencia y Villarreal

Así, hace un par de semanas se apuntaba que el conjunto sevillista era uno de los interesados en el pivote colombiano, junto al Valencia y el Villarreal, e incluso habría preguntado por las condiciones económicas y la duración del contrato al que aspira, dándose por hecho que saldría libre del Crystal Palace. Sin embargo, el club inglés ha decidido hacer efectiva la opción unilateral que tenía para prorrogar por una campaña más la vinculación del ex del Levante, lo que dificulta más si cabe su posible desembarco en Nervión.

Aun llegando gratis, el fichaje de Jefferson Lerma se antojaba ya complicado tanto por la competencia existente como por el elevado salario que percibe en la Premier League, al cual no querrá renunciar. Pero si además de todo ello hay que pagar traspaso, todo apunta a una vía sin mucho recorrido. Porque aunque ahora tiene contrato hasta 2027, el ganador de la Conferece League podría hacer negocio con el internacional cafetero, que en realidad desea cambiar de aires.

Los números de Jefferson Lerma y el escaparate del Mundial

Por ello, ya rechazó una propuesta de renovación después de tres temporadas en el conjunto londinense, donde esta campaña ha sido pieza importante al disputar 48 encuentros entre todas las competiciones, superando los 2.500 minutos de juego y firmando seis asistencias. Unos números que le han colocado en el escaparate, si bien su revalorización podría ser aún mayor si firma un buen Mundial con Colombia.

Todo apunta, por tanto, a que su futuro no se resolverá hasta después de la cita que arrancará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Aunque como valor orientativo, la web especializada Transfermarkt lo tasa en 8 millones de euros. Una cantidad a la que será bastante difícil que lleguen sus pretendientes habida cuenta de que el próximo verano podría marcharse al fin libre.

A sus 31 años, y con experiencia en LaLiga, Jedfferson Lerma se presentaba como una opción más que interesante, pero el giro de los acontecimientos y la delicada situación económica del Sevilla FC lo alejan claramente. Pese a todo, aún podría volver a España, donde militó tres campañas en un Levante que en 2018 lo traspasó por 30,5 millones de euros al Bournemouth.