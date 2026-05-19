Pendiente de una cotizada oportunidad gratis para el nuevo Sevilla 26/27: Jefferson Lerma

Desde Valencia afirman que, al igual que el club che, el Sevilla está atento al posible fichaje del pivote colombiano al quedar libre este verano, y que ya habría movido ficha

La salvación matemática del Sevilla ha empezado a desatar movimientos de cara a la planificación de la próxima temporada, pues hoy mismo se ha anunciado el acuerdo para la desvinculación de Antonio Cordón como primer paso para el nuevo proyecto a la espera del desembarco definitivo de los nuevos dueños con Sergio Ramos a la cabeza.

De momento, se queda al frente de la dirección deportiva José Ignacio Navarro, hasta ahora mano derecha del alto ejecutivo extremeño, de cara a no mantenerse inmóviles en un periodo importante para posicionarse en la carrera por los posibles objetivos. Y es que hay oportunidades en el mercado que precisan moverse con agilidad y el Sevilla necesita aprovecharlas por su delicada economía.

Entre ellas aparece un nombre que obviamente despierta interés en los responsables deportivos en el Sánchez-Pizjuán, porque, sin duda, se erige en una de las posibilidades más interesantes a coste cero de la próxima ventana estival.

Jefferson Lerma queda libre y gusta en Nervión

Se trata del pivote colombiano Jefferson Lerma, que, a sus 31 años, quedará libre el 30 de junio al rechazar la última oferta de renovación puesta sobre la mesa por el Crystal Palace inglés, rival del Rayo Vallecano en la final de la Conference League.

El experimentado centrocampista, que se hizo un nombre en el fútbol europeo en el Levante, desea cambiar de aires, tanto de equipo como de liga si le llega una propuesta interesante, y obviamente, ya han sido numerosos los clubes que han llamado a su puerta, entre ellos varios con la intención de devolverlo al fútbol español.

Así, desde Valencia, más concretamente la Cadena SER afirma que tanto el club valencianista como el Sevilla permanecen muy atentos al futuro de Jefferson Lerma.

Consulta para conocer las condiciones que exige Lerma

Además, esta fuente afirma que, incluso, habrían realizado una consulta para conocer las condiciones económicas y de duración contractual que pide el cafetero, que, evidentemente, exigirá una prima de fichaje al llegar con la carta de libertad. Esta misma fuente asegura que Sergio Ramos se habría fijado en el pivote para el nuevo proyecto y que también está en el punto de mira del Villarreal.

Lerma jugará su último partido de la Premier con el Arsenal y se despedirá del Crystal Palace en la final, para después poner rumbo al Mundial con Colombia, donde es pieza intocable.

Y se entiende en que los días previos a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el futbolista y su entorno estudiarán las ofertas que tenga sobre la mesa, de ahí la necesidad de moverse con premura.

Operación compleja por la competencia y el sueldo elevado del colombiano

No obstante, a pesar de quedar libre, no se trataría de una operación sencilla en lo económico para el Sevilla, pues, al margen de la prima de fichaje antes mencionada, Lerma percibe un sueldo elevado en el Crystal Palace y no querrá bajar su caché.

Cabe recordar que el verano de 2018, el Bournemouth pagó 30 millones de euros al Levante por su fichaje y en 2023 recaló gratis en el Crystal Palace, donde, durante tres temporadas, ha sido pieza clave y motor en el centro del campo.

Sin duda, se trataría de un fichaje más que contrastado y con experiencia en el fútbol español.