La advertencia de LaLiga sobre la compra del Sevilla por Five Eleven Capital y Sergio Ramos

Desde la patronal del clubes dejan claro que la deuda del club de Nervión sigue siendo la misma y que solo se podrá incrementar el gasto en fichajes mediante traspasos o una esperada inyección económica que debe llegar mediante una pronta ampliación de capital

En Nervión todos se preparan para una nueva e incierta era ante el esperado cambio de manos en el control accionarial del Sevilla FC, que dejará de ser presidido pro Del Nido Carrasco. Aunque aún deben formalizarse los últimos trámites, la pasada semana quedó sellado el acuerdo con las familias Carrión, Alés y Guijarro y el grupo conocido como los 'Americanos', al que debe adherirse José María del Nido Benavente. Ahora, Five Eleven Capital, con el empresario Martín Ink a la cabeza y Sergio Ramos como rostro más reconocible, debe demostrar sus garantías de pago y abonar en torno al 50% de la cantidad acordada cuando ambas partes acudan a firmar ante el notario.

No será el último requisito que haya que cumplir antes de que sea oficial la llegada de los nuevos propietarios, pues la operación debe ser aprobada también por el Consejo Superior de Deportes. A partir de ahí, deben comenzar a tomarse decisiones deportivas, como la posible continuidad o no de Luis García Plaza como entrenador o el nombre del nuevo director deportivo, dándose por hecho que será el catalán Marc Boixasa quien releve a Antonio Cordón, que ya ha llegado a un acuerdo para su salida sin exigir los dos años de contrato que tenía firmados.

Las preguntas que se hace la afición del Sevilla FC

Pero, ¿a nivel económico que supone este movimiento? Se han filtrado las cifras de una venta que se irá hasta los 450 millones de euros, a los que hay que restar la deuda, de 88 millones por lo que desliza el club y superior a 100 según otras fuentes. Pero, ¿influye esto en la planificación de la próxima campaña? ¿Se podrán hacer más fichajes? Esas son las preguntas que se hace la afición y a ellas han intentado dar respuesta desde LaLiga.

La respuesta de LaLiga

Así, ante la nueva situación del Sevilla FC, Javier Gómez, director general corporativo de la patronal de clubes, ha aclarado que cuando se produce una compra de un club, para valorarlo se llega a un precio, pero la entidad sigue manteniendo la misma deuda. "Ahora los nuevos propietarios pueden decir si igualan o ponen dinero. Si los nuevos propietarios hacen lo mismo te va a pasar lo mismo, si quieres otra cosa o tendrás que meter dinero o vender jugadores. El cambio de propietario no cambia nada, solo la inyección de dinero del club", subrayó al respecto.

Una ampliación de capital de entre 80 y 100 millones de euros

Como ya informó ESTADIO Deportivo, por tanto, el primer paso a dar, con cierta celeridad, debe ser el de una ampliación de capital que se calcula será de entre 80 y 100 millones de euros. De este modo, Five Eleven Capital, que ha buscado otros fondos mayores (a priori en México) para completar la inversión, reforzaría su posición dominante y se diluiría la importante de los pequeños accionistas. Pero es la única solución (aparte de los traspasos) para tener los fondos económicos necesarios para llevar a cabo un cambio en la plantilla.

El Sevilla FC sigue siendo uno de los diez clubes españoles, entre Primera y Segunda división, que sigue teniendo excedido su Límite de Coste Deportivo de Plantilla (LCDP). Según los últimos datos ofrecidos por LaLiga el pasado mes de marzo, su tope estaba en 22,1 millones de euros, siendo el segundo más bajo de la máxima categoría, solo por detrás del Levante. Por ello, se mantiene en la famosa regla del 1:4, que solo le permite gastar un nuevas contrataciones un euro de cada cuatro que se ahorre por ventas, cesiones o desvinculaciones.

El dinero que podría invertir el Sevilla FC en su plantilla: un camino largo

Pero desde el ente presidido por Javier Tebas han ido flexibilizando también sus normas para dar facilidades a los clubes, permitiendo que hasta un 45% del dinero inyectado por las ampliaciones de capital sea utilizado para inscribir jugadores y potenciar la plantilla, reduciendo de cuatro a dos años el periodo durante el cual los clubes pueden aprovechar estas inyecciones de capital para acelerar su margen de fichajes.

Todo ello, no obstante, no significa que la situación pueda cambiar de la noche a la mañana. Solo permitiría respirar y tener algo de margen para planificar la 26/27. Los controles de LaLiga impiden por ejemplo que un magnate pueda llegar y poner sobre la mesa todo el dinero que haga falta para fichar. Hay mucha letra pequeña en las normas, como el hecho de que el incremento del LCPD no pueda superar nunca el 25 por ciento del importe neto de la cifra de negocio, que ha sido de 115 millones esta temporada. Por ello, al Sevilla FC no le queda otra que ir poco a poco.