El Betis presenta "La Bombonera de Heliópolis": nueva acústica, aforo y plazos del Nuevo Benito Villamarín

El director general del Real Betis, Federico Martínez Feria, ha hecho de guía en una visita de los medios de comunicación a las obras del coliseo de La Palmera y ha explicado detalles de las actuaciones pendientes, así como de un modelo basado en la autofinanciación que no estará terminado antes de la 2028/2029

El Real Betis terminará el próximo domingo, contra el Levante UD en la última jornada de LaLiga EA Sports, su primera temporada en el forzoso exilio del Estadio de La Cartuja, que seguirá siendo el hogar del club verdiblanco durante una venidera 2026/2027 marcada por el regreso a la UEFA Champions League después de 21 años de espera y también en la 27/28. La idea del club es estrenar el Nuevo Benito Villamarín en un plazo de dos años para iniciar ya la 28/29 en su renovada casa.

En este sentido, las cámaras de ESTADIO Deportivo han estado presentes en la mañana de este martes en una visita por los terrenos del coliseo de La Palmera organizada por el Real Betis y en la que el director general, Federico Martínez Feria, ha atendido a los medios de comunicación sevillanos sobre el propio estadio para explicar el desarrollo y evolución de estos trabajos.

"Como ya hemos venido comentando, una vez finalizada la fase de demolición, estamos en la fase de contención y en lo que sería el apantallamiento de la zona que incluye la parcela anexa al estadio. Ahora mismo lo que estamos haciendo es construir unos muros de un metro de ancho y vamos a llegar hasta 26 metros de profundidad que van a rodear el cajón, el cuadrado, que va a albergar lo que serían todo el parking y el edificio anexo, todas las estructuras del edificio anexo. A continuación, iniciaremos la fase de excavación del resto de la parcela y lo que sería en sí la cimentación y construcción de la estructura", ha comenzado explicando.

El Betis mantiene el 2 de mayo de 2028 como fecha tope

"Nuestro objetivo es tener la disponibilidad del estadio en la temporada iniciando la 28/29. Ahora mismo estamos trabajando junto con Acciona, el contratista que hemos seleccionado para la ejecución de las obras, y estamos trabajando en definir el proyecto final. Ello permitirá obtener un cronograma de tiempos y de necesidades para cumplir con estos plazos".

"La idea, y en principio deben cumplirse los plazos sin problema, es finalizar esta fase entre finales de verano y principios de otoño para luego dar continuidad a la fase de excavación", ha precisado. Sobre el coste total de la obra, Martínez Feria aseguró que no hay cifras estimadas pero una voluntad de "volver a la cifra del proyecto financiero que estaba en el plan estratégico presentado en la última junta de accionistas, cuando aprobamos la remodelación y construcción del Nuevo Benito Villamarín".

'La Bombonera de Heliópolis': nueva acústica para que retumben 60.000 balas de cañón

"Lo que es en sí la cubierta, la piel que envolverá al estadio, va a darle la sensación de 'Bombonera'. Desde luego va a cerrar bastante más el estadio y yo creo que le va a dar esa sensación de proximidad. Podremos vivir el fútbol más de cerca", ha afirmado Martínez Feria preguntado por esa comparación que hizo recientemente el vicepresidente José Miguel López Catalán.

El Nuevo Benito Villamarín tendrá un aforo de 60.000 espectadores, lo que le deja a medio camino entre el antiguo estadio y los 70.000 que caben en La Cartuja. Aunque en esta 25/26 se han superado varias veces el futuro aforo, la entidad no cree que se quede pequeño: "Bueno, gracias a Dios tenemos mucha demanda de abonos. Realmente, teniendo en cuenta la obra del estadio o los problemas de movilidad, 60.000 es un aforo que consideramos adecuado y el proyecto lo estamos cerrando en ese número".

Hotel anexo, usos para los bajos del Nuevo Benito Villamarín y demanda de Metro

"Siempre hemos considerado que habría un hotel que será el principal inquilino, vamos a decirlo así, ya que ocupará entorno al 80% de la superficie. Eso lo vamos a complementar con otros usos en los bajos. Luego, lo que sin lugar a dudas daría al club un empujón sería el Metro de Sevilla. Como sabéis, en La Palmera habrá una estación de la Línea 3 y estamos en permanente contacto con Urbanismo para estar puntualmente informados. No depende de nosotros, es un trabajo arduo, pero esperamos que esté cuanto antes, porque solucionaría uno de los grandes problemas: los acceso al estadio y la movilidad", ha indicado, insistiendo en una hoja de ruta basada en la autofinanciación.

El Betis hace balance de este primer año en La Cartuja

"Para nosotros, La Cartuja está resultando un acierto. Nos sentimos confortables y estamos encantados, más allá de los problemas de accesibilidad que estamos teniendo. Nos están permitiendo poner ya en prueba algunos de los proyectos, de las actividades que vamos a desarrollar aquí. Entonces, estamos muy satisfechos, aunque también estamos en permanentes modificaciones y adaptaciones para adecuarnos a lo que será el Nuevo Benito Villamarín".