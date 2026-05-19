La lista de Brasil para el Mundial: Carlo Ancelotti sorprende con Neymar entre los 26 elegidos

El seleccionador brasileño ha sorprendido con la presencia de la veterana estrella en la convocatoria para el Mundial, lo que ha repercutido en la ausencia definitiva del bético pese a sus números en el Betis

Tras dar a conocer la prelista de 55 jugadores a principios de mayo, Carlo Ancelotti ha anunciado en la noche de este lunes los 26 elegidos para el Mundial que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Una lista que ha confirmado la sorprendente participación en la cita mundialista a sus 34 años de Neymar, que finalmente ha sido considerado por el seleccionador, convirtiéndose sin duda en la gran novedad de la convocatoria.

Neymar sí, pero Antony, no

Su presencia en el ataque canarinho ha perjudicado directamente al bético Antony al tratarse de uno de sus rivales para hacerse con un puesto. De esa forma, pese a sus estelares números en el Betis en esta campaña, Carletto lo ha dejado fuera de sus planes y, por ende, privado de su gran sueño de estar en el Mundial.

Pese a las bajas de Rodrygo Goes y Estevao, el italiano ha optado por el resto de competidores de la estrella heliopolitana en el flanco derecho al llamar a Luiz Henrique y Rayan, y también al propio Neymar o Endrick, a los que puede reubicar en el sitio de Antony, una vez que era seguro que se llevaría al barcelonista Raphinha.

Tampoco estará en el Mundial el también bético Natan, lo que no supone ninguna decepción para el central al no aparecer en la prelista filtrada en su momento.

Además de Neymar, no ha habido más sorpresas de impacto en la lista de Ancelotti para su primer Mundial como entrenador, en el que, aunque no atraviese por su mejor momento, siempre parte como una de las selecciones candidatas a luchar por el título.

Solo dos representante del fútbol español en la lista definitiva de Brasil

"Es una lista que se ha hecho después de muchas evaluaciones durante todo el año. Hay mucha competencia, pasión y conocimiento. Ha sido un trabajo muy bueno. No es perfecta, pero seguro que tendrá los menos errores posibles. Es una lista para hacerlo lo mejor posible en la Copa del Mundo", señaló Ancelotti sobre una lista en la que solo hay dos representantes del fútbol español, el madridista Vinicius y el barcelonista Raphinha.

Brasil está encuadrado en el Grupo C junto Marruecos, al que se enfrentará el 14 de junio, Haití (20 de junio) y Escocia (25 de junio), en busca de la clasificación para la siguiente ronda. Antes, el combinado de Ancelotti tiene dos amistosos programados, contra Panamá y Egipto.

Así las cosas, al quedarse fuera del Mundial, la temporada de Antony terminará el próximo sábado tras el choque contra el Levante en La Cartuja, por lo que podrá recuperarse de sus problemas físicos hasta el comienzo de la pretemporada.

La lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial

Porteros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma), Marquinhos (Paris Saint Germain), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Alex Sandro (Flamengo) y Douglas Santos (Zenit).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad) y Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Vinicius Jr (Real Madrid), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Gabriel Martinelli (Arsenal) y Endrick (Olympique de Lyon).