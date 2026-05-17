Sow lanza una petición a Sergio Ramos para el nuevo Sevilla y Maupay no aclara su futuro

El centrocampista suizo pide iniciar un nuevo proyecto con "energía", al tiempo que preguntaba si la venta de la mayoría accionarial ya es oficial. Mientras, el delantero francés pedía "disfrutar" del momento, aplazando cualquier decisión sobre una continuidad que parece realmente complicada

El Sevilla FC selló la permanencia en Primera división pese a su derrota ante el Real Madrid, gracias a las derrotas de Mallorca y Girona. Sus 43 puntos ya no pueden ser alcanzados por el conjunto balear, penúltimo con 39, y el duelo directo de la última jornada entre el propio Girona (40) y Elche (42) impide que los dos le puedan dar también caza, por lo que siempre habrá tres equipos como mínimo por debajo de un junto nervionense que ya no se jugará nada en la última jornada frente al Celta de Vigo.

Esas son las cuentas y las mismas las tenían claras en Nervión. Por ello, antes incluso del pitido final ante el cuadro madridista, en el tiempo de prolongación, desde Gol Norte acabaron con la tregua dada en estas últimas semanas a Del Nido Carrasco y el resto de dirigentes del club. Tras la dura derrota ante Osasuna en El Sadar, la afición entendió que era el momento de arrimar el hombro y se pasó de los reproches, los abucheos e incluso los insultos a la unidad y a un 'manicomio' tras otro en las gradas del Sánchez-Pizjuán, que ha sido clave para edificar la reacción del equipo.

Las protestas del Sanchez-Pizjuán contra los dirigentes

Ese importante papel jugado por el sevillismo en un momento tan crítico, sin parar de animar, no esconde sin embargo, el tremendo enfado de la afición con quienes aún gobiernan la entidad. Así ha quedado patente desde hace meses. Y ahora, con el objetivo alcanzado, volvió a demostrarse con dos pancartas en las que ni siquiera nombraron personalmente a algunos de los responsables de la deriva del club.

“En los momentos duros los directivos invocan al escudo y lo venden. La afición no lo nombra siquiera, pero lo compra con su sangre y lo salva”, se podía leer en la zona del estadio ocupada por los Biris. El hecho de que la salvación haya casi coincidido con el acuerdo para vender la mayoría accionarial a Five Eleven Capital, con Sergio Ramos a la cabeza, influyó sin duda en que Nervión no rugiese con tanta fuerza contra Del Nido Carrasco y sus aliados, aunque no faltó una inequívoca despedida entonada por la grada: "Adiós, hijos de p... adiós".

Djibril Sow espera que Sergio Ramos traiga más "tranquilidad"

Se abre una nueva era en el Sevilla FC que traerá a buen seguro muchos cambios. Pero en la plantilla, de momento, se muestran precavidos. "La temporada no ha sido nada buena, los cambios nunca son buenos para el equipo. Mi sueño es que empecemos un nuevo proyecto con mucha tranquilidad pero también con una buena energía. Conozco a Sergio Ramos, es sobre todo un muy buen jugador, pero también muy buena gente y a ver qué pasa. No es oficial, ¿no?", señaló al respecto Djibril Sow, uno de los jugadores que accedió a rebajarse el sueldo en verano para poder inscribir a los nuevos fichajes. ampliando a cambio su contrato hasta 2029.

El agradecimiento de Maupay: "Ha sido espectacular"

Junto al centrocampista internacional suizo también atendió a los medios del club el francés Neal Maupay, que salvo sorpresa dirá adiós tras su cesión, pues a pesar de su crecimiento en los últimos partidos, parece descartado que el club blanquirrojo vaya a ejercer la opción de compra que posee, cercana a los 5 millones de euros.

Pese a ello, el atacante galo prefirió eludir las preguntas sobre su futuro para celebrar lo conseguido. "No quería formar parte de la historia del Sevilla que descendiese. No quiero hablar de eso, quiero disfrutar con mis compañeros y ya luego veremos. Ha sido un año duro para todos, ahora nos toca disfrutar. Lo hemos hecho muy bien en estos partidos y estoy muy contento por los compañeros, por el club y sobre todo por la afición y la ciudad. Tengo la suerte de jugar en este estadio, ha sido espectacular. Le doy las gracias a la afición, llegué en febrero y cuando perdíamos partidos la gente me dio apoyo, me sentí muy bien", apuntó, agradeciendo también la confianza de Luis García Plaza..