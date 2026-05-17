José Mourinho calienta su fichaje por el Real Madrid: "Nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando"

El entrenador portugués es el entrenador elegido por Florentino Pérez, presidente del club blanco, para intentar levantar el equipo madrileño el cual encadena dos temporadas sin ganar títulos y, además, tiene una importante crisis de vestuario que necesita de un técnico que tenga carácter y disciplina en la plantilla

José Mourinho, justo tras el partido que el Benfica jugó contra el Estoril, tuvo que atender a los medios de comunicación ante los cuales no negó que su fichaje por el Real Madrid es una posibilidad más que real. El portugués es el entrenador elegido por Florentino Pérez, presidente del club blanco, para intentar ganar títulos, lleva dos temporadas sin conseguir uno el conjunto madrileño, y de imponer disciplina a un vestuario en el que hay futbolistas que no tienen buena relación.

José Mourinho comenzó la rueda de prensa argumentando que tiene contrato con el Benfica. "Hay un 99% de probabilidades de que me quede en el Benfica, porque tengo un contrato con el Benfica y, además de tener un contrato, tengo una oferta de renovación que aún no he visto, pero mi agente dijo que era una oferta excelente. Aún no he oído nada del Real Madrid, pero ninguno de nosotros es tonto, y hay conversaciones entre Jorge Mendes, el presidente, y la directiva del club".

A pesar de ello, el entrenador portugués confirmó que puede marcharse porque hay movimientos de mercado. "No lo sé, cuando lo sepa, diré. Existe la posibilidad de continuar, sí. Mi intención es ver qué tengo la semana que viene. Objetivamente, tengo una oferta de renovación del Benfica, que valoro tanto como la oportunidad que me dieron de entrenar al Benfica hace meses. Pero en las últimas semanas no he querido pensar en mi futuro, en lo que se dice y lo que no se dice; nadie es tonto. Obviamente, algo está pasando, pero, como dije, no hay contrato firmado, ni contrato sobre la mesa, ni conversaciones entre el presidente del Real Madrid y yo, ni conversaciones entre nadie importante de la estructura del club y yo. En este momento, lo único real y efectivo que existe es una oferta de continuación del Benfica".

Mourinho respondió con evasivas a si le motiva fichar por el Real Madrid. "¿O puede que no haya contactos? Puede ser que no haya nada. En este momento tengo contrato y una propuesta con Benfica. Y en este momento tengo una ventana... ¿Se dice así? Trabajo con italianos y en este momento el idioma es un follón muy grande. Tengo un periodo de decisión. Tranquilidad. Mañana me voy a despertar como entrenador del Benfica, el lunes iré al centro de entrenamiento. Y después veremos qué pasa".

A continuación, Mourinho no quiso hablar sobre la figura de Florentino Pérez y si su presencia es un impedimento para entrenar al Real Madrid. "Es la misma historia de siempre: 'si pasa esto, si pasa aquello...'. El entrenador del Real Madrid es Álvaro, juega mañana, ¿verdad? Lo único que deseo es que el Real Madrid gane mañana".

Mourinho le guarda mucho respeto al Benfica

Mourinho aprovechó para aclarar que tiene una ventana para poder desligarse del Benfica para así fichar por el Real Madrid sin problemas. "Le agradezco al presidente por haberme nombrado entrenador del Benfica, por haberme ofrecido la renovación de mi contrato. Hay un plazo que acordamos, él por respeto a sus oponentes en las elecciones y yo por respeto al Benfica. Ese plazo está ahí y quiero usarlo. No digo que quiera usarlo para irme. Quiero usarlo para tener tiempo de decidir. No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato con el Real Madrid, no tengo ninguna oferta. No tengo nada. Pero no negaré que fue mi agente quien habló conmigo, no el Real Madrid, y me dijo: 'ten en cuenta que podría haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos'. De acuerdo, Esperemos".

Mourinho dejó un mensaje que sabor a despedida del Benfica. "Fui feliz todos los días, y se lo dejé muy claro a los jugadores. En mi carrera, aunque gané más títulos en algunos clubes que los que perdí en el Benfica, no fui feliz todos los días. Pero aquí en el Benfica, con mi grupo, como digo, con Seixal, fui feliz todos los días. Fui feliz todos los días, sin excepción".