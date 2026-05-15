Los porteros de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Con la duda de quién será el tercer portero de España en el Mundial, si Álex Remiro o Joan García, los otros tres que se queden fuera (Robert Sánchez y Leo Román) podrían ser repescados en cualquier momento en caso de lesiones, tal y como deja claro el Reglamento de la FIFA para el Mundial

“Iremos al Mundial con tres porteros”, ha aclarado Luis de la Fuente recientemente, en relación a la lista de convocados definitiva de 26 jugadores que el seleccionador español y la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) anunciarán oficialmente el próximo lunes 25 de mayo, y no el viernes 22, como suele ser habitual siempre que hay una lista oficial.

Con LaLiga a flor de piel y mucho en juego en la última jornada, el seleccionador español no ha querido interferir y desde la Federación han preferido esperar al lunes próximo a la finalización de la competición en Primera división, siendo citados los convocados por De la Fuente el martes 26.

Los seis porteros de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Los 26 seleccionados por Luis de la Fuente el próximo 25 de mayo saldrán de la prelista de hasta 55 jugadores facilitada por la RFEF el pasado 11 de mayo. Tal y como aclara el Reglamento de la FIFA para la Copa del Mundo, ningún jugador que no aparezca en esa lista provisional de liberación podrá estar en la convocatoria definitiva de 26.

Lo mismo ocurre en el caso de lesión, teniendo que salir el recambio de la prelista previa. “Un jugador incluido en la lista final de liberación podrá ser reemplazo por un jugador de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave hasta 24 horas ante del inicio del primer partido de su equipo en la Copa del Mundo”, estipula el Reglamento de la FIFA para el Mundial. Es decir, hasta el 14 de junio en el caso de España, puesto que los de Luis de la Fuente debutan en la Copa del Mundo ante Cabo Verde el día 15.

No ocurre lo mismo en el caso de los porteros, pudiendo ser sustituido el lesionado “por otro portero de la lista provisional en cualquier momento durante la competición final”.

Unai Simón, David Raya… Y los otros cuatro porteros más con opciones de defender a España en el Mundial

Teniendo en cuenta eso, toca saber que hasta seis porteros diferentes podrían acabar defendiendo a España en el Mundial o, como mínimo, formando parte de la relación final de jugadores. Descabellado en cualquier caso, pues implicaría demasiadas lesiones bajo palos, pero no imposible.

Teniendo en cuenta que Unai Simón, como titular, y David Raya como principal recambio parten con ventaja en la lista, el puesto de tercer portero está en juego entre Álex Remiro y Joan García, quien posiblemente es a día de hoy el portero español más en forma. Un alto nivel que, lógicamente, le ha servido como mínimo para abrir el debate bajo palos y colarse a última hora en una lucha por la portería de España que Luis de la Fuente parecía tener ya cerrada.

Robert Sánchez y Leo Román, los otros dos porteros en la prelista de Luis de la Fuente

Semanas atrás, el propio Luis de la Fuente dejó entrever durante una entrevista sus planes para la portería de España en la prelista. “Tenemos cinco o seis (porteros) de los mejores del mundo. Tampoco habla nadie de Robert Sánchez (Chelsea). Nadie habla de Leo Román, y Joan García, evidentemente. Tenemos porteros fantásticos en España. Ahora estamos apostando por estos tres (Unai Simón, David Raya y Alex Remiro). Estamos encantadísimos con ellos, pero veremos qué pasa de aquí a junio”, comentó el seleccionador.

Por ello, junto a Unai Simón, David Raya, Remiro y Joan García, el seleccionador español ha querido contar en la prelista con Robert Sánchez, quien ya ha ido en algunas convocatorias de España con el propio Luis de la Fuente, después de que se asentara con Luis Enrique como seleccionador, y Leo Román, portero del RCD Mallorca que es un fijo en todas las prelistas de Luis de la Fuente.

El rendimiento de Leo Román con el RCD Mallorca

El cancerbero ibicenco de 25 años es “un grandísimo portero de futuro”, en palabras el propio Luis de la Fuente. De hecho, Leo Román se ha convertido en indiscutible con el Mallorca tanto para Arrasate como para Daemichelis a lo largo de este curso, siendo también internacional con la Sub 21 de España.

En la presente temporada 25/26, Leo Román acumula 31 encuentros disputados con el RCD Mallorca en los que ha encajado 48 goles, dejando la portería.