Así queda la clasificación de la Liga ACB tras la derrota del Madrid y la victoria del Barça en la jornada 30

La jornada 31 de la ACB, condicionada por el Euroliga, deja a Unicaja fuera de 'play off' y la lucha por la segunda plaza al rojo vivo

La rápida resolución del primer puesto y el tramo final de la Euroliga están condicionando a una Liga ACB que se está viendo afectada por este motivo. El Valencia Basket ya reservó a muchos jugadores en el duelo del domingo ante el Baskonia y acabó perdiendo, abriendo así totalmente la lucha por la segunda plaza. Y el Real Madrid, que ya tenía asegurada la primera plaza desde jornadas atrás, está usando estas jornadas para repartir juego y pensar en la Final Four de la próxima semana.

Los de Scariolo han perdido tres de los cinco últimos encuentros cuando antes sólo habían cedido dos duelos en toda la Liga y, en el caso del partido de este jueves ante el Surne Bilbao puede ser clave en el devenir liguero, ya que ha permitido a los bilbaínos meterse en zona de 'play off' y sacar fuera a un Unicaja de capa caída.

"Estoy satisfecho del entrenamiento que hemos hecho", decía abiertamente Segio Scariolo. "Creo que jugamos muy bien hasta 5-6 minutos del final", afirmaba el italiano, aunque también reconocía el merecimiento del equipo bilbaíno.

El gran duelo de la jornada es el que disputaban en Vitoria el UCAM Murcia y el Baskonia. El triunfo de los de Galbiati lo iguala todo y ahora hay cuatro equipos con el mismo número de derrotas, nueve, en su haber. El Valencia Basket, que ha suspendido su partido por el duelo que tenia de la Euroliga, cuenta con un encuentro menos.

El Baskonia logra un triunfo clave

Trent Forrest (14 puntos) y Simmons (21) respondieron a un nuevo partidazo de DeJulius para los universitarios, que se fue a los 34 puntos, pero no se vio acompañado y el UCAM se mantiene segundo, pero igualado con el Barça, el Baskonia y el Valencia Basket.

El Barça sufrió para vencer al Coviran Granada, pero el triunfo de los de Xavi Pascual manda a la Primera FEB a los andaluces y a ellos les permite opositar seriamente a la segunda plaza. Tienen un partido pendiente con el equipo taronja de Pedro Martínez en el Palau...

Por abajo, el San Pablo Burgos, verdugo de Unicaja, sale de la quema, pero también respira un Dreamland Gran Canaria que ha pasado por encima de sus vecinos de La Laguna Tenerife, quienes también se complican ahora el 'play off' por el título.

Resultados de la jornada 31 de la Liga ACB

Basquet Girona 74-78 Baxi Manresa

Río Breogán 114-87 Hiopos Lleida

Covirán Granada 98-101 Barça

San Pablo Burgos 97-90 Unicaja Málaga

Surne Bilbao Basket 88-82 Real Madrid

Joventut 101-79 MoraBanc Andorra

Dreamland Gran Canaria 102-83 La Laguna Tenerife

Baskonia 87-80 UCAM Murcia

Casademont Zaragoza - Valencia Basket (Aplazado)

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 31

1. Real Madrid 26 - 5 (+274)

2. UCAM Murcia 22 - 9 (+188)

3. Barça 22 - 9 (+246)

5. Kosner Baskonia 22 - 9 (+183)

4. Valencia Basket 21 - 9 (+323)

6. Asisa Joventut 18 - 11 (+107)

7. La Laguna Tenerife 17 - 13 (+99)

8. Surne Bilbao 17 - 14 (-46)

9. Unicaja 16 - 14 (+46)

10. Río Breogán 14 - 17 (-77)

11. BAXI Manresa 13 - 18 (-180)

12. Bàsquet Girona 13 - 18 (-91)

13. Hiopos Lleida 11 - 20 (-195)

14. San Pablo Burgos 10 - 21 (-103)

15. Dreamland Gran Canaria 10 - 21 (-134)

16. Casademont Zaragoza 9 - 21 (-175)

17. MoraBanc Andorra 9 - 22 (-214)

18. Coviran Granada 6 - 25 (-251)