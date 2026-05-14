Fernando Alonso reaparece en Mónaco con uno de los coches más salvajes y exclusivos de la historia

El piloto de Fórmula 1 se ha dejado ver por Mónaco con un exclusivo Lancia Delta HF Integrale Martini 6

Fernando Alonso se ha vuelto a dejar ver por Mónaco paseando pero el piloto español de Fórmula 1 no lo ha hecho de cualquier modo ya que se ha mostrado al volante de un coche clásico de los años 90 que era el sueño de todos los jóvenes de la época. Esta imagen de Fernando Alonso al volante de un Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 ha demostrado nuevamente la pasión que tiene el piloto de Fórmula 1 por los coches históricos.

El Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 fue una edición limitada de la que solo se hicieron 310 unidades como variante del Deltona que Lancia lanzó en 1992.

Qué coche conduce Fernando Alonso en Mónaco

Fernando Alonso se volvió a dejar ver en Mónaco conduciendo toda una joya de los coches históricos como el Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992. De esta pieza de la que solo se hicieron 310 unidades, Fernando Alonso ha adquirido una de ellas y ha sido 'cazado' en Mónaco. Esta joya de los coches de la que Lancia lanzó una edición limitada, fue creada para celebrar el sexto campeonato de constructores consecutivos en el mundial de rallyes.

La vinculación del Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 con 'Martini Racing' se corresponde a que esta era el patrocinador principal del Lancia Delga HF Integrale Evoluzione y además la marca que lució durante las seis temporadas que fueron los mejores del campeonato de constructores del mundial de rallyes.

Cuánto cuesta hoy el Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6

El Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 rondaba hace ya algunos años un precio de 140.000 euros pero todo ha subido y esta edición limitada con la que se ha dejado ver Fernando Alonso no es una excepción. El precio de un Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 podrían rondar los 250.000 euros si hablamos de un vehículo en perfecto estado.

Si se habla de un Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 con pocos kilómetros y bien conservado, su precio ha llegado a alcanzar en subastas un valor de hasta 375.000 euros. Como suele ocurrir en estas ocasiones, el paso de los años favorece notablemente al incremento del precio del Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 ya que al tratarse de una edición limitada, amantes de los clásicos, como es el caso de Fernando Alonso, tienen que desembolsar una mayor cantidad de dinero para hacerse con una de las 310 unidades que se fabricaron en su momento.

Por qué este Lancia es uno de los coches más míticos de la historia

El Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 es uno de los coches más míticos de la historia porque se convirtió entre 1987 y 1992 en el absoluto dominador del mundial de rallyes con seis campeonatos de constructores consecutivos. Además, el Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 fue el símbolo del Group A de rally. El Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 lo pilotaron en su momento pilotos legendarios como Juka Kankukken, Miki Biasion o Didier Auriol que ganaron con esta joya al volante.

Los más de 210 CV del Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 le hacían un coche salvaje a la hora de conducirlo pero ideal para el mundo de los rallyes. Además, el Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 contaba con un motor 2-0 turbo que tenía un carácter muy brusco.

La dirección del Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 estaba muy viva y los pilotos que se ponían a sus mandos les daba la sensación de tener mucho agarre y de estar disfrutando de una mecánica pura en un coche que era considerado por todos como exigente y físico. Que Lancia desapareciese después como marca de coches hace que este modelo haya sido como un gran héroe en el mundial de rallyes.

La pasión de Fernando Alonso por los coches clásicos

Fernando Alonso conduciendo una joya como el Lancia Delta HF Integrale Evoluzione Martini 6 de 1992 no es nada extraño ya que el piloto de Fórmula 1 es un apasionado de coches clásicos. Así, al piloto asturiano se le ha visto y ha adquirido míticos coches como el Pagani Zonda Diamante Verde, el Ferrari 512 TR, el Ferrari F40, una joya de 1998 como el McLaren MP4/4B de Fórmula 1 u otros más modernos como el Aston Martin Valkyrie o el DBX S.

También tiene entre su colección de coches el Valiant, el cual se le hizo a medida. Esta pasión de Fernando Alonso por los coches y su alternancia entre modelos más agresivos y otros más clásicos se podría decir que es el fiel reflejo de como la conducción del piloto de Fórmula 1 ha ido cambiando con los años.