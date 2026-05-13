Victoria judicial para Florentino Pérez y el Real Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SL (dependiente del club blanco) y José Ángel Sánchez (director general) no sno responsables del exceso de ruido en los conciertos celebrados en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid aún sigue analizando la extensa y tensa rueda de prensa que dio el pasado martes el presidente de la entidad, Florentino Pérez. Tras anunciar elecciones en una fecha que aún está por concretar, el Real Madrid ha informado este miércoles de un importante triunfo, en este caso en los juzgados, al declararse que el club blanco no es responsable de los ruidos ocasionados por los conciertos que se han celebrado en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid ha informado de de esta resolución dictada por la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid en la que se concluye "de forma clara y categórica que ni José Ángel Sánchez Periáñez, director general del club y miembro de su Junta Directiva, ni Real Madrid Estadio S. L. son responsables de ilícito penal alguno en relación con los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu", tal y como se recoge en el comunicado del club blanco.

Florentino Pérez gana la batalla judicial a favor del Real Madrid

En el comunicado del Real Madrid se indica que la Audiencia Provincial de Madrid ha concluido que el ruido generado por los conciertos que se han celebrado en el Santiago Bernabéu son responsabilidad de "las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo", por lo que son responsables de "velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011".

El recurso del Real Madrid ante la queja de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu

El Real Madrid presentó un recurso después de que el pasado mes de enero se ordenase la tramitación de las diligencias por procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, por entender que había "indicios de la comisión de hechos presuntamente delictivos", concretamente delitos contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu presentó como prueba unas 150 mediciones de ruido, tanto efectuadas por agentes del Ayuntamiento de Madrid como encargadas a empresas de ingeniería, y alegó que el propio Consistorio había incoado varios expedientes sancionadores a los promotores de los conciertos, imponiendo multas de entre 16.000 y 148.000 euros.

Los conciertos no celebrados en el Santiago Bernabéu

La querella presentada por AVPB denunciaba la superación de los límites sonoros establecidos por la normativa municipal en un total de dieciocho conciertos y eventos celebrados en el Santiago Bernabéu entre el 26 de abril y el 8 de septiembre del año anterior. El listado incluía recitales de artistas como Taylor Swift, Manuel Carrasco, Karol G o Duki, además de espectáculos como La Velada del Año, promovida por el 'streamer' Ibai Llanos.