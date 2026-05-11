Rafa Nadal abre en Fuerteventura su cuarto hotel y apuesta por el Windsurf

Rafa Nadal da un nuevo golpe ganador fuera de las pistas con la apertura de su cuarto hotel Zel en Fuerteventura. Un refugio de lujo y deporte en la playa de Sotavento para seguir ampliando un imperio que no parece conocer límites

Rafa Nadal sigue imparable como emprendedor. El balear, alejado actualmente de la exigencia extrema y del frenético ritmo del tenis profesional, continúa demostrando que su ansia competitiva no se limita únicamente a las pistas de tierra batida. Tras dejar colgada la raqueta, el de Manacor avanza a pasos agigantados en la expansión de su negocio hotelero y acaba de certificar un nuevo 'Grand Slam' empresarial. De la mano de la prestigiosa cadena española Meliá Hotels International, el ex número uno del mundo ha inaugurado el cuarto establecimiento de su marca, apostando esta vez por la isla canaria de Fuerteventura.

El escenario elegido para este nuevo hito no es ni mucho menos casual. El complejo se sitúa en la playa de Sotavento, ubicada en la península de Jandía, un enclave idílico que cuenta con el privilegio de ser considerado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Con la apertura de este recinto, Nadal busca consolidar la firma Zel justo en el inicio de la temporada fuerte del turismo de verano, brindando a los visitantes una experiencia que aúna descanso, naturaleza y una fuerte vinculación con el deporte.

Un refugio de cuatro estrellas con el sello del mediterráneo

El nuevo Zel Fuerteventura, de categoría cuatro estrellas, sigue la estela ganadora que ya marcaron sus predecesores. Y es que el tenista español ya había plantado su bandera primero en su casa, Mallorca, para luego expandirse a la Costa Brava catalana y cruzar el charco hasta el Caribe. Ahora, este cuarto hotel en las Islas Canarias mantiene intacto el ADN de la marca: un concepto de "lujo relajado" que huye de las excentricidades para centrarse en el confort.

Las instalaciones cuentan con un total de 142 habitaciones y suites, todas ellas impregnadas de un estilo 'boho', puramente mediterráneo y muy relajado. La decoración es uno de los puntos fuertes del recinto, apostando firmemente por tonos cálidos y materiales naturales que invitan a la desconexión total del huésped. Además, el hotel goza de acceso directo al mar, una imponente piscina infinita y numerosas terrazas y balcones diseñados para potenciar la vida al aire libre, un aspecto fundamental y una seña de identidad innegociable para el tenista balear.

El paraíso del 'windsurf' y el bienestar

Como no podía ser de otra forma tratándose de un proyecto capitaneado por Rafa Nadal, el fomento de la actividad física y el bienestar juegan un papel vital en el día a día del hotel. El entorno, de hecho, es inmejorable para ello. La playa de Sotavento, famosa porque durante la marea alta se forma una espectacular e icónica laguna natural, es un auténtico referente mundial para los amantes de los deportes acuáticos, destacando por encima de todo por sus olas, ideales para la práctica del 'windsurf' y el 'kitesurf'.

El hotel aprovechará al máximo estas condiciones inmejorables de la isla y potenciará la práctica de estas emocionantes disciplinas entre sus visitantes. Pero la oferta no se quedará ahí, ya que también se impulsarán otras actividades deportivas exigentes y variadas, como el buceo, el ciclismo, el 'running' y el 'barré', garantizando de esta manera que los huéspedes puedan mantener la forma física en un entorno envidiable.

Un calendario de aperturas a la altura de un campeón

La hoja de ruta de la alianza entre Nadal y la cadena Meliá no tiene visos de frenar a corto plazo. El de Fuerteventura es solo un peldaño más en la ambiciosa escalera de expansión que ambas partes han diseñado en los despachos. Al igual que en su dilatada carrera deportiva, el manacorí ya mira de reojo hacia sus próximos objetivos y se prepara para sus futuros compromisos hoteleros.

Según los planes previstos y anunciados, la marca Zel seguirá creciendo a un ritmo vertiginoso con la incorporación de nuevos y exclusivos establecimientos. El próximo gran salto se dará en el mismísimo corazón de la capital de España, con una apertura proyectada en la emblemática Gran Vía de Madrid. A nivel internacional, el tenista también pondrá su sello en destinos exóticos y muy cotizados a nivel turístico, con futuros hoteles en el horizonte en localizaciones como Cozumel (México), Albania y la isla de Creta (Grecia). Una apretada agenda que confirma que Rafa Nadal sigue cosechando victorias.