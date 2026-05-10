Unanimidad en el polémico penalti que impidió el triunfo del Betis ante la Real Sociedad: "Hay un problema muy gordo"

Los expertos arbitrales coinciden al señalar que Muñiz Ruiz se equivocó al interpretar como pena máxima la mano de Aitor Ruibal que dio pie al empate del conjunto donostiarra, poniendo además el foco en la actuación de un VAR que se lavó las manos

El Real Betis volvió a desperdiciar un 0-2, esta vez en Anoeta, y vio cómo la Real Sociedad igualaba el partido en el tiempo de prolongación merced a un polémico penalti transformado por Oyarzabal. Los jugadores verdiblancos no se lo podían creer, pero de nada sirvieron sus protestas a Alejandro Muñiz Ruiz. Lo sorprendente, no obstante, es que desde la sala VOR tampoco avisaron al árbitro para recomendarle una revisión, por lo que el tanto donostiarra subió al marcador, pudiendo llegar incluso luego el 3-2 que evitó Álvaro Valles con la pierna ante un cabezazo a bocajarro de Gorka Carrera.

La jugada polémica: mano involuntaria de Aitor Ruibal

Todo nace en un centro con el exterior de Barrenetxea que impacta en la mano de Aitor Ruibal de forma involuntaria. El colegiado gallego no tuvo dudas al señalar el punto fatídico. Pero todos los expertos arbitrales coinciden en que fue un claro error y que la pena máxima no debió ser decretada, poniendo también el foco en la inacción de David Gálvez Rascón, en encargado del VAR.

En este sentido, la cuenta especializada @ArchivoVAR fue una de las más contundentes al analizar la jugada que derivó en el empate de la Real Sociedad. "El VAR se marchó antes de tiempo del Real Sociedad - Real Betis. Ruibal intercepta el centro con la mano próxima al cuerpo y en posición natural. No es penalti. Mano que no cumple ningún punto para ser punible y, sin embargo, el VAR la dio por buena", indica.

Del mismo modo, Míster Asubío (@MrAsubio) realiza un análisis similar, dejando más abierta la interpretación pero concluyendo al fin y al cabo en que Muñiz Ruiz se equivocó y perjudicó con ello al conjunto verdiblanco. "Centro de Barrene que corta con su brazo Ruibal, estando separado, pero no excesivamente alejado. Para mí no es penal. Brazo hacia abajo. ¿Separado? Sí. ¿Alejado? No lo creo, para ser infracción debería estar más alejado de lo que está. Por cierto, que el balón rebote en el propio jugador no exime a que la mano deje de ser punible", explicó.

Por su parte, el analista arbitral Pável Fernández (@PavelFdez) insistía en que se trata de una acción que no debería presentar dudas, señalando que lo extraño hubiera sido que el jugador bético acudiese a la presión para evitar el centro del rival con los brazos encogidos. "Aitor Ruibal interrumpe un remate a puerta con su brazo derecho, cuando lo tiene abajo y en posición natural. Antinatural sería tenerlo completamente pegado al cuerpo. No es penalti", recalcó.

La dura crítica de Iturralde González: "No es mano en la vida"

Pero, sin duda, la crítica más vehemente a Muñiz Ruiz llegó por parte de un ex colega de profesión como Eduardo Iturralde González, El ex colegiado internacional vasco no se lo podía creer al analizar la jugada en 'Carrusel Deportivo' de la Cadena Ser, aprovechando la ocasión para señalar a un estamento arbitral que en su opinión viene cometiendo demasiados errores, y en especial a las decisiones que se toman desde la sala VOR. "Eso no puede ser mano. Le tienen que llamar, pero no se puede pitar en la vida. Ll del VAR... ¿Qué está mirando? ¡Estamos en la jornada 35! No es mano en la vida. Si son capaces de pitar este penalti, es que hay un problema muy gordo", sentenció.

El perjuicio para el Real Betis y la esperada respuesta del CTA

A la espera de lo que pueda responder a todos ellos el propio Comité Técnico de Árbitros en el programa 'Tiempo de Revisión', siempre que no miren para otro lado y no analicen la jugada, queda claro que el Real Betis se vio perjudicado en Anoeta por la decisión de Muñiz Ruiz y el beneplácito de Gálvez Rascón. De haber conservado su momentáneo triunfo, el conjunto verdiblanco podría haber dejado prácticamente sellada su quinta plaza y con ella el pasaporte para la Champions. Ahora tendrá que seguir peleando con cuatro puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo y nueve por disputarse, si bien en caso de empate a puntos serían los de Pellegrini quienes se llevarían el premio gordo al igualar en el 'average' particular pero ganar por ahora ampliamente en el general (+11 contra +5).