Real Oviedo - Getafe: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Liga EA Sports

Real Oviedo y Getafe se medirán este domingo a partir de las 18:30 en el Carlos Tartiere con el descenso y Europa sobre la mesa

Real Oviedo y Getafe se verán las caras este domingo en el Carlos Tartiere en un feudo que puede ser el escenario del drama del descenso. Real Oviedo y Getafe son protagonistas en este final de temporada pero por motivos totalmente opuestos. Si los de Almada quieren salir del descenso aunque las posibilidades son casi remotas para los carbayones, los de Bordalás quieren pelear por estar en Europa el próximo curso.

Curiosamente, ni el futuro de Almada ni el de Bordalás está garantizado de cara al próximo ejercicio liguero. En el caso del técnico del Real Oviedo, el descenso dejaría en mala posición de negociación al técnico uruguayo. En el lado azulón, Bordalás tiene una propuesta por parte del club pero de momento parece que no ha tomado la decisión de renovar.

Horario y dónde ver en tv el Real Oviedo - Getafe de LaLiga EA Sports

El Real Oviedo - Getafe dará comienzo este domingo a partir de las 18:00 horas en el Carlos Tartiere. El duelo, además de en el propio estadio carbayón, podrá seguirse en tv a través del canal Dazn. Si quiere seguir el encuentro de manera online y en directo, desde ESTADIO Deportivo estaremos desde dos horas antes del comienzo del partido. Después podrá seguir el minuto a minuto más completo, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Oviedo No Iniciado - Getafe

Alineación probables del Real Oviedo hoy en LaLiga EA Sports

Ya informó Guillermo Almada en la previa que para medirse al Getafe contará prácticamente con los mismos que ante el Real Betis ya que Colombatto, que se había ejercitado esta semana con molestias, apuntaba a estar disponible. También está entre las dudas Dendoncker que como Colombatto, se ejercitó al margen de sus compañeros.

Once posible del Real Oviedo: Aarón Escandell, Bailly, Costas, Nacho Vidal, Javi López, Sibo, Colombatto, Alberto Reina, Thiago, Chaira y Fede Viñas.

Alineación probable del Getafe hoy en LaLiga EA Sports

En el Getafe de Bordalás, la gran duda es la de Martín Satriano que tras sufrir una contusión en la rodilla, se ha estado ejercitando en los últimos días al margen del grupo. Estos problemas para crear onces de garantías son los que han llevado a Bordalás a plantearse el seguir o no en el Coliseum.

Once posible del Getafe: David Soria, Romero, Domingos Duarte, Djené, Juan Iglesias, Kiko Femenía, Luis Milla, Arambarri, Adrián Liso, Mario Martín y Luis Vázquez.