Bordalás rompe el silencio sobre su futuro: "No he rechazado absolutamente nada"

El Getafe visita al Oviedo en plena caída y con Bordalás, en rueda de prensa, reclamando concentración, recuperando efectivos y advirtiendo de un choque límite en la temporada más dura que recuerda: "En estos momentos, tener 44 puntos es algo increíble"

El Getafe visita al Real Oviedo el próximo domingo en el Carlos Tartiere. Tras las dos últimas derrotas consecutivas, los de José Bordalás se verán las caras ante un equipo que se juegan el todo o nada como el de Guillermo Almada. De esta manera, el técnico del equipo azulón ha salido a rueda de prensa a comentar sus sensaciones previas al choque.

Bordalás señala el factor clave de la desconexión apunta a los puestos altos de la clasificación

En primer lugar, Bordalás habló de las opciones del Getafe de entrar en Europa: "Estamos centrados en intentar competir estos últimos cuatro partidos a nuestro mejor nivel. Sí que es verdad que he hablado con los jugadores esta semana y hemos analizado el último partido, los últimos partidos, y les he trasladado que no podemos desconectarnos y que debemos intentar quedarnos lo más arriba posible. La temporada sigue muy dura, muy difícil".

En este sentido, Bordalás afirmó que "Europa no entraba en los planes del equipo, todo lo tenemos claro. Ha sido una temporada muy difícil, muy dura, y ellos mismos se han ganado el derecho de poder pensar y optar a otras cosas que no sea la permanencia. Vamos a ver en lo que somos capaces".

Bordalás confirma que recupera a Zaid Romero, Djené y Martín Satriano

Por otro lado, Bordalás, que tiene su futuro en el aire, habló del estado físico de Zaid Romero y Djené: "Siempre es una buena noticia, obviamente, recuperar a jugadores que son importantes para el equipo, que venían jugando con asiduidad. Son dos jugadores que es una buena noticia, sobre todo Zaid Romero, que ha estado tres partidos apartado del equipo, Djené, uno únicamente, pero también es un jugador importante".

Sobre Satriano, que dio el susto ante el Barcelona, Bordalás explicó que "está bastante bien y hoy ya está trabajando casi con normalidad. Todavía queda la sesión de mañana, sábado, y confiamos en poder contar con él para el partido del domingo".

Bordalás se pronuncia por su futuro: "Estoy tranquilo"

Bordalás también se quiso pronunciar por su futuro: "Ayer ya creo que lo dijo mi presidente públicamente: nos sentaremos y hablaremos de mi futuro. Yo no he rechazado absolutamente nada, como ha salido en algunos medios durante la semana, durante estos días. Estoy tranquilo con mi futuro".

En la misma línea quiso seguir un Bordalás que mantiene la duda con su futuro: "Yo sé que el interés es de muchos, pero en estos momentos, estamos centrados en el día a día, en intentar que el equipo compita hasta el final, en quedar lo más arriba posible, en intentar darle alegrías a nuestra afición, que creo que ha sido una temporada muy difícil para todos. A ver si somos capaces de disfrutar de estos últimos cuatro partidos".

Bordalás enciende la alarma en el Getafe: "El Oviedo se está jugando muchísimo"

Por último, Bordalás destacó la importancia del encuentro del próximo domingo ante el Real Oviedo: "Muy difícil, muy difícil, porque obviamente el Oviedo se está jugando muchísimo. Está siendo una temporada muy difícil para todo. Para nosotros ha sido, si no la más difícil, de las más difíciles, no tengo ninguna duda, porque yo llevo muchos años dirigiendo muchas temporadas al Getafe, y esta ha sido, sin duda, la más difícil. En estos momentos, tener 44 puntos es algo increíble".

Por ello, Bordalás concluyo afirmando que "estamos viendo equipos con un potencial muy superior que están peleando por no descender. El Oviedo es uno de esos equipos, con una magnífica afición, con un estadio increíble, y estamos viendo que está pagando muy, muy caras las derrotas. No va a ser una excepción el próximo domingo, porque todavía matemáticamente tienen posibilidades y las van a apurar. Va a ser un partido tremendamente exigente, y tendremos que estar a un muy buen nivel si queremos conseguir sacar un buen resultado".