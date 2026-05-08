Panathinaikos - Valencia Basket: horario, canal y dónde ver en TV y online el cuarto partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

El conjunto taronja debe salvar un nuevo match ball para poder regresar a casa con la posibilidad de certificar su pase a la Final Four de Atenas

Llega la final de las finales para el Valencia Basket. Tras dar un golpe sobre la mesa sobreviviendo al OAKA el pasado miércoles, ahora llega el más difícil todavía: repetir victoria en cancha del todopoderoso Panathinaikos este viernes 8 de mayo para poner el 2-2 en la serie y jugarse el todo por el todo en la Euroliga ante su público en el Roig Arena.

El objetivo está más que claro, pero conseguirlo es otra historia. En el tercer encuentro los de Pedro Martínez dejaron claro que están más que capacitados para pelear con los griegos y hacerles morder el polvo, pero de igual modo dieron cierta sensación de debilidad en los minutos finales, cuando estuvieron a punto de tirar todo por tierra tras un excelente trabajo de tres cuartos y medio.

Para llegar a puerto es indispensable que el Jean Montero y Brancou Badio sigan poniendo en jaque a la defensa helena. Ambos fueron un puñal en el tercer encuentro y deberán mantener esa misma línea si quieren tener opciones de convertir en épica su paso por el Olimpo.

Kedrick Nunn, la gran amenaza

Valencia Basket es un equipo vertiginoso, pero también sabe dar forma a grandes planes defensivos. Así, en el anterior choque maniataron a Kedrick Nunn, máxima estrella de Panathinaikos que esta noche será una vez más la gran amenaza para los taronja.

Pero no pueden quedarse los españoles en secar al guard. Nigel Hayes-Davis también tiene talento para decidir cualquier partido y Nikolaos Rogkavopoulos será otra pieza a tener muy en cuenta por su versatilidad y capacidad anotadora.

Josep Puerto, baja casi confirmada

La victoria en el Game 3 incluyó una factura para el Valencia Basket en forma de lesión del capitán Josep Puerto, uno de los jugadores más destacados hasta que se tuvo que retirar tras dañarse el tobillo izquierdo. A pesar de que el internacional español quiere apurar sus opciones tiene casi imposible poder jugar y su lugar lo ocuparía Omari Moore, que fue el descartado el miércoles.

A qué hora es el Panathinaikos - Valencia basket de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Panathinaikos y el Valencia Basket, perteneciente al segundo partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 8 de mayo a partir de las 20:15 horas en el OAKA.

Dónde ver en TV y online el Panathinaikos - Valencia Basket de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Panathinaikos - Valencia Basket se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Barça en el Principado de Mónaco se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA