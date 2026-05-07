Hapoel Tel Aviv - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el cuarto partido de cuartos de final de la Euroliga 2025-2026

El conjunto blanco quiere resarcirse de la derrota en el anterior choque y dejar cerrada la eliminatoria para evitar que esta regresa al Movistar Arena

Hora de rematar la faena. El Real Madrid, tras caer ayer martes en el Arena Botevgrad de Bulgaria ante el Hapoel Tel Aviv por 76-69, dispone este jueves 7 de mayo de una nueva oportunidad para cerrar la serie de cuartos de final de la Euroliga y mejorar su imagen a domicilio, donde sólo ha conseguido seis victorias esta temporada.

Los de Sergio Scariolo volvieron a pagar muy cara una gran desconexión desde la segunda mitad del segundo cuarto hasta el final del tercero, que llevó al equipo a estar cinco minutos sin anotar y a sumar sólo 8 tantos en casi 13 minutos. Con ese dato no sorprende que el conjunto israelí lograse su primer punto en la serie. Pese a ello, el entrenador argentino tiene claro que pueden lograr el pase para la Final Four esta noche.

"Tenemos que recuperar la frescura que nos faltó. Evidentemente, fue el problema principal de ayer. Tenemos que ajustar algo en defensa, pero no creo que demasiado. Hay dos o tres aspectos que tenemos que mejorar y contar con mayor lucidez en ataque". E insiste: "Hay cosas que tenemos que mejorar, teniendo en cuenta que ya hemos jugado muchas veces contra ellos. Cuando juegas contra un equipo de tu mismo nivel llega un momento en que son los detalles los que deciden. Ellos tuvieron un puntito más, incluso de urgencia y necesidad, porque si perdían iban a caer eliminados".

Usman Garuba, la gran duda

Los blancos encaran el choque con la duda sobre el estado físico de Usman Garuba, que sufrió un golpe en una mano y provocó que se limitasen sus minutos de juego en la segunda parte. Además, se espera que dos de sus puntales como el argentino Facundo Campazzo y el croata Mario Hezonja tengan una mejor actuación.

Respecto al Hapoel, previsiblemente volverá a contar con las bajas del estadounidense Colin Malcolm y el israelí Yam Madar, habituales en las convocatorias del griego Dimitris Itoudis.

A qué hora es el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de los playoffs de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid, perteneciente al tercer partido de la serie de playoffs de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 7 de mayo a partir de las 20:00 horas en el Arena Botevgrad.

Dónde ver en TV y online el Hapoel Tel Aviv - Real Madrid de los playoffs de la Euroliga

Este partido entre el Hapoel Tel Aviv y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Bulgaria -país donde juega el conjunto israelí como local- se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.